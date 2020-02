Según el informe brindado por la alcaldía de El Alto, el futbolista Wilfredo Soleto, que se descompensó en el partido que su club Oriente Petrolero disputó con Always Ready en El Alto, se encontraba estable y con signos vitales normales cuando fue auxiliado, así mismo corroboró que se cumplió con los protocolos de seguridad pertinentes.

“De acuerdo con el informe preliminar este jugador estaba con signos vitales dentro de lo normal pero a solicitud de los jugadores y cuerpo técnico de Oriente Petrolero es que se lo socorre en ambulancia cumpliendo todos los protocolos de seguridad y es así que es trasladado a un hospital de tercer nivel, el hospital del Norte, en el cual existe un reporte médico que señala que los signos vitales estaban dentro del rango de lo normal”, señaló este viernes el mayor Erick Ramallo, Director de Seguridad Pública del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.

Además, la declaración coincide con el reporte del Servicio de Urgencias y Emergencias Médicas de El Alto (SUMA) que fue presentado a solicitud del municipio alteño, teniendo en cuenta que personal de ese servicio paramédico asistió junto a Bomberos al deportista en el césped del estadio Municipal de Villa Ingenio.

La conclusión del informe del SUMA

Sin embargo, esos informes contrastan con el parte médico difundido en las últimas horas por el galeno de Oriente, doctor Jesús Salvatierra, que señala entre líneas que Soleto sufrió “un cuadro de hipoxia severa con saturación de oxígeno del 40%, entumecimiento de una mano y pérdida transitoria de la conciencia”.

El incidente no quedará ahí ya que Always Ready solicitó que el club cruceño explique por qué pidió la ambulancia y solicitó el “código azul”, un sistema de alarma por una falla cardiorrespiratoria, si no había ninguna razón médica para ello.

El pasado miércoles 26 de febrero durante el cotejo Always-Oriente, Soleto cayó al piso a los 12 minutos del segundo tiempo y tuvo que recibir atención médica. El partido se paralizó por más de 10 minutos hasta ser evacuado y conducido a un nosocomio.

(28/02/2020)

Fuente:la-razon.com