El club Municipal Vinto Palmaflor sigue en racha como local y superó este lunes a Always Ready por dos goles contra cero. Mantiene su invicto como dueño de casa y despojó al equipo paceño de la posibilidad de ser el puntero del torneo Apertura.

El cuadro valluno celebró por partida doble: el triunfo y el estreno del estadio Municipal de Quillacollo, que hoy abrió sus puertas al fútbol profesional.

La derrota de Always favorece a Bolívar que pese a empatar con Real Potosí en La Paz sigue en lo más alto con 19 unidades. Always se quedó con 18.

Los goles llegaron en el segundo tiempo. El primero lo marcó Luis Jaldín a los 29 minutos y la segunda estocada fue obra de Jefferson Tavares en el tercer minuto de adición, llegó cuando el “millonario” había adelantado sus líneas para irse con todo en busca del empate.

Vinto Palmaflor fue superior en la primera mitad, dominó las acciones y generó al menos dos ocasiones de gol que no pudo convertir por la ineficacia de sus hombres de ataque. Always Ready no tuvo ideas y estuvo impreciso sobre el gramado del estadio Municipal.

En el periodo complementario, el cuadro de la banda roja mejoró y se afianzó en la recuperación de pelota, con el ingreso del volante Sergio Adrián equiparó las acciones. Entretanto el valluno bajó su rendimiento y desnudó falencias defensivas pero fue letal en contragolpe.

Palmaflor selló su quinta victoria, todas en casa, también empató de visita con Nacional y suma 16 puntos.

En la undécima jornada Always recibirá en El Alto a Bolívar, el sábado, y Palmaflor jugará en condición de visitante frente a Wilstermann en Cochabamba, ese mismo día.

Datos del partido

Ciudad: Quillacollo (Cochabamba)

Estadio: Municipal

Árbitro: Rafael Subirana

Jueces de línea: José Antelo y Rolando Arteaga

Amonestados: Adalid Terrazas (V), Jair Torrico (A), Kevin Romay (A)

Expulsados: No hubo

Vinto Palmaflor (2): Jhohan Gutiérrez; Víctor Machaca, Alan Loras, Robson Dos Santos, Jennry Alaca; Adalid Terrazas, Iván Huayhuata, Erick Vásquez (Bismark Ubah), Thiago Dos Santos (Richet Gómez), Matías Abelairas (Ariel Jaldín); Jefferson Tavares. DT- Humberto Viviani.

Always Ready (0): Carlos Lampe; Josué Mamani (Sergio Adrián), Marc Enoumba, Nelson Cabrera, Jair Torrico; Fernando Saucedo, Kevin Romay, Cristian Árabe, Javier Sanguinetti; Rafael da Silva, Gustavo Britos (Hugo Rojas). DT- Eduardo Villegas.

(02/03/2020)

Fuente:la-razon.com