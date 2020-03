El primer spot electoral de Luis Fernando Camacho busca diferenciar al candidato de Creemos Bolivia de los demás. “Yo no soy como ellos, yo no me junto con cualquiera para sumar votos”, dice el exlíder cívico cruceño.

Con imágenes de multitudinarias manifestaciones durante los protestas contra el gobierno de Evo Morales, entre octubre y noviembre del año pasado, la campaña del candidato pretende posicionarlo a través de ciertos “valores” personales.

“Yo no pacto con corruptos. No estoy aquí para acumular poder. No juego para ver qué cargo me toca. No quiero ser parte de la misma clase política. Yo no especulo. No me aprovecho”, afirma Camacho.

Espere…

Terminada la crisis de octubre y noviembre, con Morales fuera del país y Jeanine Áñez en su lugar, Camacho formó parte del nuevo gobierno al instalar en varios puestos a algunos de sus colaboradores, como son los casos de los ministros de la Presidencia, Jerjes Justiniano, y de Defensa, Fernando López.

Uno de los casos más polémicos fue el nombramiento del gerente de Entel, Elio Montes, de quien se dijo que es parte del entorno del ahora candidato de Creemos. Detenido en Estados Unidos por la posesión de $us 50.000 no declarados, aquél es acusado de la entrega irregular de finiquitos a 13 funcionarios, alquiler de aviones, hospedaje en hoteles de lujos para sus compañeros y la compra de una docena de celulares de alta gama para el Ministerio de la Presidencia.

Al final, Camacho se alejó de su alianza con el Gobierno culpando a éste por la corrupción en Entel.

En el spot de Creemos, Camacho continúa: “No soy cobarde. No soy traidor. No soy uno de ellos”.

Para hacer fuerza en su alianza con miras a las elecciones generales del 3 de mayo, Camacho hizo acuerdos políticos con el exgobernador de Tarija Mario Cossío y el exprefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa, acusado por varios casos de corrupción, y el exalcalde de Santa Cruz Jhonny Fernández.

“No abuso ni rompo la Constitución”, dice en otra parte del video.

“Yo no arreglo con narcos. No transo con delincuentes. No me rindo”, complementa Camacho.

Luego reivindica que es abogado, padre, hijo y “amigo” de sus amigos, momento en el que en las imágenes aparece junto con su acompañante de fórmula, Marco Pumari, con quien tuvo un impasse previo a su proclamación al develarse un audio en el que se escucha reclamarle al exdirigente cívico potosino el porqué le había pedido $us 250.000 y las aduanas de Potosí y Oruro sin ser parte del Gobierno.

Finalmente, Camacho recuerda: “Soy Luis Fernando Camacho, quien a tu lado y solo con nuestra voz sacamos al más narco, al más abusivo y violador de la Constitución”.

“Ahora, la única opción que queda es que tu voz llegue al poder”, remata.

Camacho se atribuye la renuncia de Morales, el 10 de noviembre. Semanas antes, el entonces líder del Comité pro Santa Cruz había anunciado el “punto final” del expresidente y, además, invocó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana a sumarse a las protestas que esa vez se había desatado tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre de 2019. (02/03/2020)

Fuente:la-razon.com