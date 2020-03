Felipe Quispe, conocido como el “Mallku”, rechazó este lunes la invitación pública que se le realizó para unirse al MAS. Sostuvo que él no es “pasa-pasa”, ni tampoco “se vende ni se alquila”, porque tiene formación.

“No voy a asistir (a la invitación), yo no soy masista, yo no he nacido para ser pasa-pasa, sino yo tengo línea política. No estoy de acuerdo ni con ellos ni con nadie”, manifestó el “Mallku”.

La respuesta se da después de que el jefe de bancada del MAS en el Senado, Efraín Chambi, hizo una invitación pública a Quispe y a otras personalidades como Rebeca Delgado, Román Loayza, Damián Condori y otros para unirse y preservar el proceso de cambio en estas elecciones.

Felipe Quispe aseveró que sus principios son anticapitalistas, anticolonialistas, antirracistas y antiimperialistas, por lo cual no comulga con el MAS al cual considera como un partido de izquierda neoliberal.

Aseguró que nunca fue de ese partido, sin embargo, señaló que quienes fueron masistas y se alejaron, como “ovejas descarriadas”, por ejemplo Rebeca Delgado y Roman Loayza, tienen la urgencia de unirse, puesto que al frente el MAS tiene como contrincantes a políticos que calificó de “puros masacradores y enemigos del indio”.

Del resto de candidatos, tildó a Tuto Quiroga como “masacrador” por los hechos cometidos durante su Gobierno; de Carlos Mesa señaló que debe responder por 2003; indicó que Jeanine Añez no tiene pisada en El Alto por las “masacres” de Senkata y Sacaba; afirmó Luis Fernando Camacho sólo está velando por sus empresas; mientras que Chi Hyun Chung es extranjero y no tiene “nada que ver” en Bolivia.

El “Mallku” agregó que los trabajadores del campo ya conocen a los políticos y saben por quién votar. “Ha habido masacres, nos han dicho salvajes, entonces los salvajes tienen que votar por un candidato salvaje”, agregó.