Los familiares de Carla M. una niña de 14 años de edad, cuya muerte indignó a la ciudad de Bermejo en Tarija, reaccionaron este domingo indignados ante la las declaraciones policiales en sentido que la joven fue contactada para brindar servicios de compañía y que el operativo de búsqueda resultó exitoso. En contrapartida los familiares aseguraron que mientras Carla estuvo desaparecida, tuvieron que convertirse en investigadores ante la inoperancia policial.

A través de un manifiesto público rechazaron la posición de la Policía que aplaudió su trabajo por haber detenido a los “verdugos” de la joven, cuyo cuerpo fue hallado vejada y sin vida tras estar desaparecida durante una semana.

“Los familiares tuvimos que convertirnos en investigadores ante la inoperancia de la Policía”, aseguran en un documento difundido por el portal tarijeño El País, donde expresan su agradecimiento a la ciudadanía y rebaten la tesis policial sobre la necesidad de trabajo de Carla.

“Tenía papá, mamá, hermano, abuelas y tíos que nunca le han hecho faltar nada y que, además de darle todo lo necesario para desarrollarse, le han rodeado de amor y cariño. Ella no estaba buscando trabajo”, señala la familia.

La muerte a manos de tres personas generó dolor e indignación en la ciudadanía de Bermejo, donde el pasado 21 de febrero la mejor fue reportada como desaparecida. Sin embargo el cuerpo apareció seis días después tirado en la carretera que lleva al ingenio azucarero.

Tras la detención de los autores, la justicia condenó a 30 años de cárcel al principal autor, en tanto que otros dos implicados fueron enviados a detención preventiva al centro de rehabilitación para menores OASIS, mientras los familiares lamentan que Carla haya sufrido la frustración de sus sueños que tienen jóvenes de su edad.

Sin embargo la muerte también abrió otra polémica por la instalación de 300 cámaras de seguridad que fueron instaladas desde el año 2014 y que hasta la fecha no funcionan en la ciudad de Bermejo. La subgobernación pagó 18 millones de bolivianos en el marco de un proyecto de seguridad ciudadana que continúa inconcluso y sin responsables de la mala gestión pública.

El subgobernador de Bermejo Never Vega anunció que el proyecto debía funcionar el año 2017. En mayo de 2018 se realizó el acto de entrega de las cámaras instaladas pero la Policía Boliviana hasta ahora no logró hacerse cargo porque los aparatos en postes de alumbrado público no funcionan.