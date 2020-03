Ausencia policial, pérdidas económicas y amenazas obligan a los propietarios de hoteles del trópico de Cochabamba a pensar en vender, cerrar o cambiar de negocio. Y es que no es para menos, considerando que desde octubre del año pasado, exactamente desde las elecciones generales que fueron anuladas, el sector calcula un pérdida de más de un millón de dólares y la disminución en más del 90 por ciento de turistas.

Pese a este panorama, autoridades locales niegan tales pérdidas y aseguran que sólo en noviembre hubo una disminución de visitas, pero que a la fecha todo volvió a la normalidad.

“No podemos decir nada, estamos amedrentados. Si decimos algo o nos quejamos por el daño económico, vienen los dirigentes, nos amenazan con hacernos daño o quemar nuestros hoteles; como lo hicieron con el hotel del ministro Arturo Murillo (11 de noviembre de 2019)”, dijo un hotelero de la región que prefirió no identificarse por temor a las represalias.

En el trópico de Cochabamba hay 170 hoteles y una capacidad de 6 mil camas, pero desde noviembre de 2019 la afluencia de visitantes ha disminuido de forma considerable.

Las reservas para las épocas altas de Año Nuevo y feriado largo de Carnaval fueron canceladas. “Si antes yo ganaba mil dólares en esta época, ahora no he ganado ni 100, es una pérdida total. Ahora que el paso está libre para el turista, ellos no vienen porque no tienen de dónde sacar plata porque no hay cajeros y tienen miedo por la falta de policías”, explicó.

El sector hotelero gestionó la llegada de la Policía Turística a la región, pero estos nunca llegaron, por lo que ahora se siente abandonados por las autoridades. “Las alcaldías son manejadas por los sindicatos, difícil que ellos nos ayuden”, dijo el entrevistado.

El presidente de la Cámara Hotelera de Cochabamba, Fidel Huanca, indicó que tiene el reporte de unos cinco hoteles que cerraron en la región, pero no brindó más datos porque la región tiene su propia cámara hotelera.

Algunos cerraron de forma definitiva, otros están buscando vender su negocio ante la baja llegada de turistas. Todos los centros de hospedaje tienen deudas con el banco que no pueden cumplir porque el negocio no genera ganancia.

“Todo es un gran perjuicio, no se puede hacer nada, todos callados, no podemos hablar libremente. Las pérdidas son tremendas, todos han invertido para mejorar para recibir a la gente en Año Nuevo y el feriado de Carnaval, pero todos han cancelado y nadie ha llegado”, dijo.

Lamentó la indiferencia de las autoridades y la Policía con el sector. “La Policía debe hacerse sentir. Nosotros trabajamos honestamente en el sector con sacrificio, no estamos metidos en negocios ilícitos, facturamos, hacemos todo lo que es correcto y legal. Yo no sé si el Chapare es otro país para no poner orden ”, reclamó.

Detalló que además para poder trabajar en la región deben declararse masistas. “Aquí no hay democracia, no puedes ser de otro partido (que no sea del MAS). Andan buscando a los que no son masistas. Antes había adenistas, miristas, emeneristas, discutían por sus preferencias, pero ahí se acababa todo”.

Debido al temor por las amenazas, los hoteleros no asistieron a la reunión que tenían programada con la Gobernación para tratar el tema del daño económico. El director de Turismo de la Gobernación, Diego Ovando, indicó que la reunión estaba programada en enero, pero nunca se realizó y desconoce los motivos de su ausencia.

El secretario general del municipio de Villa Tunari, Juan Ocaña, indicó que no hay ninguna baja en la llegada de turistas y aseguró que sólo en noviembre hubo baja en la llegada de turistas por los conflictos sociales poselectorales.

“Para nosotros es totalmente normal. Hoteles que hayan cerrado no hay, más bien los hoteles han lanzado convocatoria para que pasen el feriado en Villa Tunari. No hay ningún riesgo, no hay inseguridad”, dijo.

Sin embargo, el pasado 12 de diciembre, Los Tiempos publicó una nota en la que la Asociación Hotelera del Trópico Cochabambino reporta que hasta esa fecha cinco hoteles se cerraron.

Los cocaleros amenazan con quemar los hoteles si los propietarios se quejan por la poca llegada de turistas.

LLEGADA DE TURISTAS A VILLA TUNARI CAE EN 10%

La llegada de turistas de Villa Tunari cayó en 10 por ciento el mes de diciembre de 2019 en comparación a diciembre de 2018, informó el director de Turismo de ese municipio, Fabián Parra.

Según los datos del municipio, en diciembre de 2018 llegaron a ese municipio 3.224 turistas, pero en diciembre de 2019 llegaron 2.934 turistas.

El funcionario también indicó que —según los registros— 145.000 turistas ingresaron al parque Machía en 2018, pero en 2019 la cifra bajó a 135.000, lo que representa una caída de 10 por ciento.

Parra explicó que en los meses de conflictos sociales poselectorales el ingreso de turistas cayó en 70 por ciento, pero asegura que actualmente todo está retornando a la normalidad.

OPINIONES «Hay evidentemente una baja importante de turistas (en el trópico), pero no tenemos un dato estadístico específico de la zona. Teníamos una reunión para tratar el tema de las pérdidas económicas, pero ellos nunca asistieron». Diego Ovando. Turismo de la Gobernación. «A un principio no había turistas por los bloqueos (en octubre y noviembre de 2019), pero ahora todo está normal, no hay ninguna clase de pérdida económica. Invitamos a los turistas a que vengan a nuestro municipio. Que se traigan platita porque no hay cajeros». Juan Ocaña Vargas. Srio general Villa Tunari.

