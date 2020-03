Wanda Torrico / La Paz

El director ejecutivo de la empresa auditora Ethical Hacking, Álvaro Andrade, identificó a la exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Lidia Iriarte como la persona que ordenó la suspensión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) el día de las elecciones el 20 de octubre de 2019.

Ethical Hacking, antes de las elecciones, reportó varias irregularidades en el sistema de conteo oficial del TSE. En la audiencia de anticipo de prueba que se realizó ayer en el salón rosado del Tribunal de Justicia, Andrade señaló a Iriarte como la responsable de la paralización del TREP desde las 19:40 del 20 de octubre hasta las 18:00 del día siguiente. A la audiencia fueron llevados todos los exvocales imputados.

Uno de los fiscales consultó a Andrade, testigo de cargo en el caso de fraude electoral, si podía identificar a los responsables de la suspensión del TREP, éste respondió: “Sí, aunque tal vez los nombres no, pero si recuerdo a las personas”. Se le pidió que las identifique en el salón, entonces el testigo se levantó de la silla, miró hacia el lugar donde estaban ubicados los exvocales y describió la vestimenta que llevaba Iriarte, “la señora de lentes y de (ropa) café”, dijo.

“La doctora estaba muy molesta con Marcel (Marcel Guzmán de Rojas, gerente de la empresa Neotec). Lo insultó bastante y entre las recomendaciones pedía que se corte el TREP, ‘nos están haciendo fraude’ dijo y solicitó que se corte el TREP. Llamaron al director de Neotec, al ingeniero Windsor (Saire) para que él corte el TREP”, explicó.

Iriarte no respondió a ninguna de las acusaciones, adujo que no conocía a su abogado. Ella fue la última de los exvocales en ser detenida. Guarda detención preventiva desde el 21 de diciembre por corrupción y fraude electoral; estaba convencida de que no debía haber segunda vuelta en las elecciones, según la versión del que fuera su asesor.

Fuente:paginasiete.bo