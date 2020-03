Página Siete Digital

Página Siete Digital / La Paz

Como parte de los actos conmemorativos de los 35 años de El Alto, este jueves se firmó el contrato y convenio de acuerdo entre el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el municipio de esta ciudad para consolidar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

“Nuestra planta de Tacachira en la ciudad de El Alto fue un problema heredado ( ). Yo llegué a la Alcaldía el 2015 y no teníamos ni siquiera el terreno para que se inicie la obra”, indicó la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón.

El ministro de Planificación, Carlos Díaz Villavicencio; la ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pinckert; y la directora representante de la CAF en Bolivia, Gladis Genua; firmaron el convenio para implementar la planta en el Distrito 7 de la ciudad de El Alto.

Indicó además que la planta de aguas residuales debió ser concluida el 2015, año en el que Chapetón asumió funciones como alcaldesa de la urbe alteña.

Sin embargo, dicha construcción no fue concluida debido a que el costo de la misma llegaba en realidad a los Bs 100 millones, aproximadamente un 70% del presupuesto de El Alto según la autoridad edil.

«Esta obra debió acabarse en 2015, antes de que nosotros leguemos, pero no teníamos ni siquiera el terreno identificado (…). Valoro el trabajo de este equipo porque ha hecho la revisión del proyecto origen, y nos percatamos que no estaba completo, faltaba inversión y recursos para garantizar la obra», lamentó.

La autoridad sostuvo que la planta no contaba con una red de alcantarillado con la cual conectarse, por lo cual la misma carecería de utilidad y funcionamiento.

«Esta es una obra sin su ‘cordón umbilical’. Si no tiene su conducto, la planta ni la red de alcantarillado, si no tienes con qué conectar, no sirve. Y esta obra en su origen no tenía el componente para poder terminarla, ni siquiera nos garantizaban su funcionamiento», explicó Chapetón.

