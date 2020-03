El año empezó con un saldo favorable para el comercio exterior boliviano, que registró un pequeño superávit. En enero, las exportaciones crecieron en 10% respecto a similar periodo de 2019, mientras que las importaciones retrocedieron un 15%.

A diferencia de enero de 2019, el repunte en los envíos de gas natural al mercado brasileño y el incremento en las ventas de oro metálico a India incidieron en el crecimiento de las exportaciones al primer mes del presente año.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado en su sitio de internet (www.ine.gob.bo), el valor de las exportaciones nacionales creció de $us 699,1 millones a $us 769 millones en dicho periodo de análisis.

Los principales productos de exportación en enero de este año fueron el gas natural ($us 248 millones) y el oro metálico ($us 165,2 millones), que juntos representan el 54% del total de los despachos al exterior. Le siguen de lejos el mineral de zinc (12,6%), mineral de plata (6,5%) y productos derivados de soya (5,5%). (Ver recuadro)

En cuanto al gas natural, el valor de las exportaciones creció un 15,2% en enero de este año respecto a igual periodo de 2019. Este crecimiento se explica fundamentalmente por la subida en las ventas al mercado brasileño.

Haciendo un desglose por mercados, el valor de los despachos a Brasil creció un 44,7%, de $us 120,6 millones a $us 174,5 millones; mientras que hubo una caída de 22,2% en cuanto al valor de las ventas a Argentina, de $us 94,5 millones a $us 73,5 millones.

Según datos de la Transportadora Brasileira Gasoducto Bolivia-Brasil SA (TBG), en enero de 2019 el mercado brasileño solicitó una media de 16,9 millones de metros cúbicos por día (MMm3d) de gas natural, frente a los 28,5 MMm3d que demandó en el primer mes de este año. Pero de los 28,5 MMm3 que requirió en promedio en enero, Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) solo pagó por 19,25 MMm3d y el saldo fue a cubrir parte de la deuda por el take or pay (toma o paga).

El 27 de diciembre de 2019, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras firmaron un acuerdo para ampliar por 70 días la compra-venta de gas natural bajo nuevas condiciones como la anulación de las penalidades por incumplimiento de contrato y la negociación de las condiciones de un nuevo acuerdo energético para los próximos años.

El convenio, que rige a partir del 1 de enero de este año, establece que en esta etapa de 70 días Brasil pagará por 19,25 MMm3d del energético y si demanda más será a cuenta de la deuda. El contrato Gas Supply Agreement (GSA), que finalizó el 31 de diciembre de 2019, establecía un volumen mínimo de compra de 24 MMm3d del energético y un máximo de 30,08 MMm3d.

Respecto a las exportaciones de oro metálico, las ventas se incrementaron en 21% en enero de 2020 respecto al mismo mes del año pasado, al haber pasado de $us 136,5 millones a $us 165,2 millones. India es el principal mercado con el 61,1% de las compras ($us 101 millones). Le siguen Emiratos Árabes Unidos (23,9%), Hong Kong (11,1%), Estados Unidos (2,1%) e Italia (1,8%).

La Razón publicó el 20 de enero que en una década, Bolivia ha exportado 220 toneladas de oro metálico por un valor de $us 7.202 millones. Hasta 2016, Estados Unidos era el principal comprador del metal precioso. A partir de 2017, India y Emiratos Árabes Unidos lo han desplazado al tercer lugar.

El oro metálico es, después del gas natural, uno de los principales productos de exportación del país. En enero de este año, su participación porcentual llega al 21,5% del total de las ventas al exterior.

Fuente:la-razon.com