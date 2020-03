Días después de que dos expertos del MIT pusieran en entredicho el informe de la que OEA que desahució las elecciones de octubre del año pasado, un director del organismo expuso 11 cuestionamientos al análisis y reivindicó el trabajo de campo de la misión de observadores.

Gerardo de Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la OEA, defendió este martes en su cuenta de Twitter el informe que, en su documento preliminar, precipitó la caída del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre del año pasado, cuando afirmó que en las elecciones fueron detectadas graves irregularidades en el proceso.

En su momento, la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) se declaró imposibilitada de validar los resultados de las elecciones generales y sugirió la convocatoria a nuevos comicios.

Según datos publicados por el entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Movimiento Al Socialismo (MAS), de Morales, ganó las elecciones con el 47,08% de los votos, seguido de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, que logró 36,51%. A la postre, dichos resultados fueron anulados al influjo del informe de la OEA.

Analistas ven que la OEA debe despejar observaciones del informe que no detectó «fraude» en Bolivia

El jueves, dos expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por su sigla en inglés), John Curiel y Jack R. Williams, publicaron un análisis en el blog The Monkey Cage alojado en el prestigioso diario estadounidense The Washington Post.

«No hay ninguna evidencia estadística de fraude que podamos encontrar: las tendencias en el conteo preliminar, la falta de un gran salto en el apoyo a (Evo) Morales después del alto y el tamaño del margen de Morales parecen legítimos. En general, el análisis estadístico y las conclusiones de la OEA parecerían profundamente defectuosos», concluyeron.

“El mencionado artículo contiene múltiples falsedades, inexactitudes y omisiones”, respondió al día siguiente la OEA a través de Gonzalo Koncke, el jefe de gabinete del secretario general, Luis Almagro.

México ingresó como Estado en la discusión. Solicitó a la OEA una comparación del informe del organismo con el análisis de Curiel y Williams.

Este martes, De Icaza hizo un punteo de 11 observaciones al análisis de los expertos del MIT. Si bien los expertos del MIT aclararon que su análisis tuvo solamente una base estadística, sobre el informe de la OEA, el director de DECO-OEA desahució las observaciones con que, por ejemplo, solo trabajaron dos personas, a diferencias de las 36 del equipo de observadores que estuvo en Bolivia.

O el número de páginas del análisis de Curiel y Williams: tres ante las 94 del informe de la OEA. También el origen de los documentos enfrentados: Estados Unidos versus Bolivia, esto último de la OEA.

Lo llamativo de los cuestionamientos de De Icaza es que no se refiere al MIT; hace referencia al blog The Monkey Cage.

En un tabla de respuestas con Sí y No, hace una comparación de acciones referidas al análisis de manipulación informática, análisis de alteración de actas, análisis de denuncias de la ciudadanía, análisis de la cadena de custodia, análisis de quién por qué paró el TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), análisis integral estadístico y análisis de votos del exterior. En todas, De Icaza dice que The Monkey Cage no lo hizo, a diferencia del informe de la OEA, que sí lo hizo.

Curiel: OEA no usó controles que utiliza el estudio del MIT

Apenas reconoce que en “simulaciones estadísticas” sí hicieron una intervención Curiel y Williams, a los que, sin embargo, no los cita. Pero, en defensa del informe de la OEA afirma que “no necesitaba” de esa tarea, porque “hizo análisis con los datos de campo”.

Abierto el debate, aún Almagro no se refirió a las observaciones sobre el informe de la OEA.

El día que adelantó el documento, la madrugada del 10 de noviembre, el Secretario General había sugerido, no obstante, no interrumpir el mandato constitucional de Morales. (03/03/2020)

Fuente:la-razon.com