Entusiasta a causa de su fe en superar el 51% en las elecciones nacionales del 3 de mayo, el candidato a la presidencia por el Frente Para la Victoria (FPV), Chi Hyun Chung, afirma enfático que Corea del Sur, su país de nacimiento, debería ser uno de los referentes del desarrollo boliviano. En diálogo con Animal Político en Santa Cruz, descartó formar parte de un frente único contra el MAS porque los que piden dicha unidad (refiriéndose a Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho) son “enganchados”, coladores, que no “aprobaron”, como él, la elección del 20 de octubre de 2019. A no equivocarse —apunta— la pelea de fondo será entre el “socialista Carlos Mesa y el liberal Chi Hyun Chung”.

—En las elecciones del 20 de octubre obtuvo 8,8%, fue el sorpresivo tercero. ¿El 3 de mayo repetirá o duplicará ese resultado?

—No solamente pienso multiplicar, estoy participando para ganar la Presidencia del Estado, y para eso el Frente Para la Victoria (FPV) obtendrá arriba del 51% para garantizar la gestión del Gobierno nacional. Porque ganar con menos de ese porcentaje significa dejar un Poder Legislativo fraccionado e induce a la falta de credibilidad en el Gobierno y será bastante difícil gobernar.

—Después de la primera encuesta se habla más fuerte de que algunos candidatos “se bajen” de la carrera electoral, todo para hacer un frente único. ¿Usted bajaría su candidatura?

—No. Que se bajen los ilegales. No les van a decir a los alumnos legales que se bajen. Esa pregunta está mal hecha. Por ejemplo, usted se inscribió y dio el examen y entró oficialmente; en la elección anulada participé y aprobé, fueron malas estadísticas, pero aprobé entre 8,5% y 9%, entonces, doy examen de nuevo (el 3 de mayo). Pero, ¿de dónde aparecen los enganchaditos que no fueron aprobados en el anterior examen? ¿Por qué la gente que promueve la unidad son los que se han enganchado en el medio? ‘Únanse’, dicen, ¿en torno a quién?, ¿a Jeanine Áñez, que entró en carrera y que no sabemos si es legal o ilegal?, ¿en torno de una candidata-Presidenta? Es una barbaridad. Si estamos hablando de los aprobados, uno que renunció fue (Óscar) Ortiz, entonces sería entre (Carlos) Mesa y mi persona. Ahora ¿quién es Mesa? Es un socialista, progay, pro-GLBTI, que él defienda su posición; mi persona es profamilia y provida, soy liberal; entonces, la elección se debe definir sobre estas dos candidaturas. (Luis Fernando) Camacho se acomoda al siguiente ejemplo: un guardia que vigila un banco se enfrenta a unos ladrones y los mata, pero eso no lo convierte en el gerente general de la entidad financiera. Camacho liberó al pueblo atemorizado del gobierno de Evo Morales, pero no significa que tenga que ser candidato a presidente; es absurdo.

—El Estado según la Constitución es laico, ¿cómo piensa encarar esto si es presidente?

—Laico significa que el Estado no declara la religión, es neutro; pero (también) puede interpretarse como libertad de culto. Es el Estado el que facilita las religiones y permite un desenlace más democrático, en el sentido de que cada iglesia pueda propagar su fe. Ahora, si yo llego a ser presidente, en el Palacio de Gobierno vamos a organizar culto, para tener nuestro momento devocional con libertad.

—La familia es un tema estratégico en su programa de gobierno. ¿De qué manera encarará su desarrollo o cuidado?

—Hay que combatir, a través de la prevención, el feminicidio, el infanticidio y el suicidio. Para ello, como Gobierno se deben investigar las causas de este tipo de crímenes, aunque las razones las encontramos en la cárcel: allí 90% es la infidelidad. En caso de violencia intrafamiliar, si es que la pareja se divorcia, que lo haga también de los niños, y el responsable no los vuelve a ver más a sus pequeños hasta que cumplan 18 años, y de ahí recién el joven decide con libertad con cuál de los padres se puede quedar. Vamos a crear el Instituto de Conciliación, integrado por economistas, psicólogos, consejeros familiares, pastores y abogados, para en lo posible evitar el divorcio. Cuando la situación es infrahumana en los hogares, el Gobierno nacional prestará la asistencia total, lo que significa albergar en un hogar a los niños, que reciban desayuno, almuerzo y cena, como una especie de internado, durante seis meses a un año, hasta que la familia restablezca su estabilidad económica y social.

—¿Cómo promoverá la mejor inclusión de grupos o sectores minoritarios: población LGTB, otras religiones, rituales andinos, folklóricos, entre otros?

—No es nuestra política incluir a nadie, pero sí proteger a los grupos minoritarios, para que no reciban agresiones, en especial los LGBT y las trabajadoras sexuales; les vamos a dar asistencia psicológica, laboral, familiar, médica, psiquiátrica y consejería cristiana, para que sean personas normales. Sobre la cosmovisión cultural andina, el problema es que lo traducen en religión, cuando en realidad se vive en un Estado laico, permitir esto es evadir la Constitución. Ahora hay que rescatar los valores de la cultura andina, como los mandamientos de no mentir, no ser flojo, no robar, no maltratar a sus hijos, no engañar a la esposa y sobre todo tener un Dios único.

—¿Cómo entiende el carácter plurinacional del país? ¿Cómo promover una mejor interculturalidad entre los bolivianos?

—A Bolivia la veo como República más que Plurinacional, pero la esencia republicana está en el Estado Plurinacional establecido en la Constitución Política del Estado. Referente a la protección de la multiculturalidad, en caso de ser Gobierno, gestionaré la autonomía indígena, pero en sentido de cooperativa, promoviendo cultivos y desarrollo agropecuario, como el fomento a la piscicultura y al desarrollo forestal del país.

—¿Corea debería ser uno de los referentes del desarrollo boliviano? ¿Por qué?

—Lo que Bolivia necesita es estudiar el desarrollo económico-social de Corea del Sur, que pasó del puesto 225 al 10 en la economía del mundo a partir de 1950 y por 60 años, en los que padeció tres años y medio de guerra continua entre Rusia y China contra la ONU, que apoyó la democracia y la libertad. Fomentaré la igualdad en contratos internacionales con Corea del Sur, sobre transferencia de tecnología y conocimientos, pero no permitiré abuso ni humillación de cualquier poder económico extranjero.

El plan de Chi se sustenta en tres pilares básicos

Chi Hyun Chung, candidato por el Frente Para la Victoria (FPV), asegura que su propuesta gubernamental se sustenta en tres pilares fundamentales para el desarrollo. “Vamos a trabajar en un Gobierno facilitador, en un pueblo emprendedor”, afirma el postulante a la Presidencia.

Apunta que sus tres lineamientos básicos son: el trabajo en la mente o el conocimiemento del ciudadano, la estabilidad económica y el fortalecimiento ecológico, lo que significa la construcción del nuevo pueblo, la reurbanización y la reforestación.

“Si nosotros somos emprendedores de un Gobierno facilitador, vamos a tener una variedad de oferta laboral, en la que se permitirá el retorno de nuestros compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras, como es el caso de Argentina, en donde muchos bolivianos están en la miseria”, resalta.

Chung se compromete a gestionar la presencia rotativa anual de diputados en Argentina, Brasil, Estados Unidos y España para que se encarguen de recoger las necesidades de los migrantes bolivianos en esos países hermanos. “No perdamos esta gran oportunidad que Dios nos dio y trabajemos para que entremos al mercado libre, con competencia internacional, profamilia, provida, levantemos la dignidad boliviana”, resalta el aspirante de FPV.

Asimismo, se compromete a volver a Trinidad en la capital económica del norte de Bolivia, con la implementación de nuevas vías camineras y una vía férrea que la una con Cochabamba, por la orilla del río Mamoré.

Ahora, cuando se le hizo la presente entrevista a Chung, el sábado 22 de febrero, éste en Santa Cruz presentó a Leopoldo Chui como su acompañante de fórmula, pero tres días después se confirmó el desacuerdo entre él y la dirigencia del FPV, que decidió que el vicepresidenciable sea el exfiscal Jaime Soliz. Al cierre de esta nota persistía la pelea entre el candidato y su partido.

Chi Hyun Chung. El presidenciable asegura que “Evo Morales presionó a los tribunales para que lo habiliten en su cuarta elección (que después fue anulada) y ahora la mandataria Jeanine Áñez está haciendo lo mismo con su postulación presidencial este 3 de mayo, y eso es ilegal”.

Datos

Nombre: Chi Hyun Chung

Nació: Corea del Sur el 7 de marzo de 1970 y vive en Bolivia desde 1982.

Profesión: Médico.

Ocupación: Director de la clínica Ucebol y pastor evangélico

Perfil

Fundó más de 70 iglesias presbiterianas en Bolivia, confesión religiosa de la que actualmente es presidente; ya fue candidato a la Presidencia por el PDC en 2019.

Fuente:la-razon.com