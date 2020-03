Página Siete Digital

Después de su destitución como gerente general de Bolivia Tv (BTV), Gonzalo Rivera le respondió a la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, y señaló que fue retirado del cargo porque se buscó imponer programas parecidos a los del anterior gobierno.

“La señora ministra (Fernández) tiene razón cuando afirma que es un tema de coordinación, lo que no dice es que ella no quiso coordinar una reunión para mirar el proyecto del canal de todos los bolivianos, lo que no dice es que impuso personal y quiso imponer programas muy parecidos a los del anterior gobierno”, escribió Rivera en su cuenta de Facebook este sábado.