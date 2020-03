Página Siete / La Paz

La presidenta Jeanine Añez ratificó su confianza ayer en el ministro de Defensa Fernando López, quien fue censurado el viernes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que el MAS tiene dos tercios. El Gobierno analiza recurrir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“El MAS intenta frenar mi gestión utilizando el Parlamento. Mi respuesta firme es: seguiré trabajando por la reconciliación y la prosperidad de Bolivia. El Ministro de Defensa tiene mi confianza. Ha hecho un gran trabajo ante desastres naturales y por la pacificación de la patria”, tuiteó la jefa de Estado.



Por la mañana, el ministro de la presidencia Yerko Núñez afirmó que el Ejecutivo rechaza la censura contra López, porque no se cumplió con lo que dice la ley.

La autoridad indicó que el Gobierno analiza apelar al TCP por el caso. “Se está analizando la posibilidad de hacer una denuncia ante el TCP porque no puede ser de que se esté censurando a un ministro en su ausencia”, manifestó la autoridad.

Israel Alanoca, viceministro de Gestión Gubernamental, explicó que los legisladores del MAS, partido que tiene dos tercios en el Legislativo, vulneraron el reglamento de Diputados.

“El reglamento menciona que la autoridad interpelada tiene que rendir un informe. Una vez que rinda el informe, el procedimiento es que lo invitan a salir para que deliberen en la Asamblea sobre si el informe ha sido satisfactorio, en relación a sus políticas; o si no, recién se lo censura”, aseguró.

Alanoca indicó que el viernes, López no estaba presente en el hemiciclo y los legisladores del MAS, sin tomar los recaudos necesarios lo censuraron. “Es decir, han violado el procedimiento legislativo”, manifestó.

El Gobierno estudia interponer ante el TCP un recurso directo de nulidad puesto que -dijo el Viceministro-, “todos esos actos han sido viciados al vulnerar el reglamento”.

Alanoca afirmó que el Gobierno no puede emitir un criterio hasta que la notificación del Legislativo llegue al Ejecutivo. “Si bien se ha conocido que se censuró, obviamente tiene que venir esa decisión oficial al Órgano Ejecutivo”, aseguró.

Las lecturas

El tema ha generado lecturas contrapuestas. El constitucionalista Luis Vásquez Villamor manifestó que el Legislativo obró de forma correcta al votar por la censura del ministro López, y advirtió que la presidenta Jeanine Añez cometería un “gravísimo error” si decide ratificarlo en el cargo, según Erbol.

Otra lectura tiene el constitucionalista y candidato de Juntos Williams Bascopé, quien indicó que el Tribunal Constitucional debe aplicar la normativa ante las arbitrariedades del MAS en la Asamblea Legislativa, para evitar vulneraciones a la Constitución, con determinaciones atentatorias a las normas vigentes.

“La justicia constitucional es para poner en regla no sólo a instituciones del Estado, sino también a los particulares como tal y el Legislativo no es ajeno a la justicia constitucional, pero la Asamblea y los dos tercios del MAS no obedecen muchas veces a la Constitución y lo demostraron varias veces como en el presente caso de la censura a un ministro de Estado”, apuntó el jurista, según ABI.

La censura contra López

Determinación La Asamblea Legislativa Plurinacional censuró el viernes al ministro de Defensa, Fernando López. La Constitución Política del Estado (CPE) establece que la censura implica la destitución.

Rechazo Los legisladores rechazaron la carta de aplazamiento que había presentado López.

Los legisladores rechazaron la carta de aplazamiento que había presentado López. Argumento Los parlamentarios del MAS para censurar a López se basaron en el artículo 148 del reglamento de Diputados, en el que se detalla que si en la sesión fijada para la interpelación no se presentaren los ministros, sin causa justificada aprobada por la Asamblea, inmediatamente se votará una resolución por Orden del Día Motivado con Censura.





