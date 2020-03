A 56 días para los comicios del 3 mayo, los candidatos presidenciales Jeanine Áñez, Luis Arce, Carlos Mesa y Jorge Quiroga avivaron la campaña electoral con ataques a sus adversarios en medio de actos proselitistas en las ciudades de La Paz y Tarija.

“Esos impostores quedaron en el pasado y no vamos a permitir que retornen a desordenar esta casa que tanto nos está costando ordenar”, dijo ayer la presidenta Áñez, en una directa alusión al exgobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del expresidente Evo Morales en su primer acto proselitista en la histórica plaza Villarroel de la zona de Miraflores.

“¿Qué es?, ¿presidenta o candidata?”, se preguntó en un acto en la plaza de San Miguel, zona Sur, Mesa sobre Áñez. Sobre la misma calle 21, en otro acto de campaña, Quiroga denunció que Arce y el MAS dejaron una “bomba de tiempo” que acabará con la estabilidad económica.

En Tarija, Arce dijo que en la alianza Juntos, cuya candidata es Áñez, “buscan hacer fraude y ya anunciaron las depuraciones, saben que vamos a ganar”.

El binomio del Movimiento Al Socialismo durante el acto de campaña de este domingo en Tarija. Foto: APG

Las redes sociales también fueron vía para atacar a los candidatos. Bajo el título de “Yo la Conozco”, las diputadas de Unidad Demócrata (UD) Fernanda San Martín, Micaela Nina y Lourdes Millares atacaron la candidatura de Áñez. “La conozco hace años, ella dice una cosa y hace otra”, dice San Martín, quien también cuestionó a la Presidenta por incumplir su promesa de no hacer campaña con bienes del Estado.

“Yo la conozco, ella prometió que no iba a ser candidata a la presidencia y rompió su promesa”, dijo en el video Millares.

A ocho semanas para los comicios electorales, la candidata de la alianza Juntos presentó a los candidatos a senadores y diputados por el departamento de La Paz, en su mayoría militantes de Soberanía y Libertad (Sol.bo) del alcalde Luis Revilla. La Mandataria recordó la lucha social de octubre y noviembre, que derivó en la salida del gobierno de Morales.

“Juntos hemos conseguido todo lo que hemos ganado hasta ahora, que son elecciones libres y transparentes y que nadie nos vuelva a someter”, aseveró.

Desde la zona Sur, Mesa volvió a alertar de un segundo fraude. “No acepto el peligro de un segundo fraude, no un fraude electoral, el fraude de una promesa no cumplida, el fraude de decir no voy a ser candidata y serlo cuando tenía una responsabilidad de Estado al candidato que gane legítimamente estas elecciones”, dijo.

Mesa, quien en las elecciones anuladas del 20 de octubre de 2019 consiguió el segundo lugar después de Morales, advirtió en su discurso: “No nos digan que se puede hacer campaña 12 horas y ser presidenta 12 horas y que el gobierno se separa de la campaña porque eso no es verdad”.

El 5 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) exhortó a respetar el derecho político a realizar campaña electoral en cualquier área del territorio nacional, en un ambiente de tranquilidad y también de pluralismo.

“Hay tareas, ellos buscan hacer fraude, ya anunciaron las depuraciones, saben que nosotros

vamos a ganar porque somos el pueblo y harán todo para que los salvajes no vuelvan, para ello debemos trabajar juntos y en unidad”, llamó Arce a sus militantes en un acto en la ciudad de Tarija.

El sábado, en Uncía, Potosí, el exministro de Economía advirtió que el gobierno de Áñez arriesga 14 años de trabajo.

“Hemos trabajo duro 14 años para generar estabilidad, crecimiento, prosperidad; hemos visto cómo los bolivianos han ido mejorando su calidad de vida, había platita en el bolsillo, pero ahora no hay plata. La gente se asustó en las ciudades porque no hay plata. Tenemos que ganar el 3 de mayo para recuperar el país”, alertó.

Según Quiroga, quien en la zona Sur presentó al postulante a diputado por la Circunscripción 7, Carlos Palenque y otros, Arce y el MAS dejaron una bomba de tiempo que afectará a la economía boliviana

“El MAS quiere que la bomba reviente, que la crisis detone y que se venga abajo la economía para que después, como Argentina, vuelva como salvador. Ellos se van a disfrazar de bomberos, no son bomberos son los pirómanos que incendiaron la estabilidad (…) les vamos a mostrar cómo se salva la estabilidad y cómo garantizar que el MAS no vuelva jamás”. (09/03/2020)

Fuente:la-razon.com