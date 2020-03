Página Siete / La Paz

Argentina, Chile, Perú, Brasil y Paraguay, los cinco países con los que limita Bolivia, reportaron casos positivos del coronavirus y, ante esa situación, ciudadanos y médicos expresaron preocupaciones y dudas en el país. La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una lista sobre los mitos y las verdades del Covid-19.

1. ¿Es posible contraer el coronavirus de una persona que no presenta síntomas?

Verdad. Conocer el periodo en que los pacientes infectados pueden propagar el virus a otras personas es fundamental para las medidas destinadas a controlar el brote. Se necesita información médica detallada de las personas infectadas para determinar el periodo de infecciosidad del Covid-19.

Según los últimos informes, es posible que las personas infectadas puedan contagiar el virus antes de mostrar síntomas.

2. ¿Puede una mascota transmitir el coronavirus?

Mito. No, de momento no hay pruebas de que los animales de compañía o mascotas como perros o gatos hayan sido infectados o hayan propagado el coronavirus.

3. ¿Los antibióticos son efectivos contra el coronavirus?

Mito. No, no son efectivos contra los virus, sólo tienen efecto contra las infecciones bacterianas. El nuevo coronavirus es un virus y, por lo tanto, no deberán utilizarse antibióticos a modo de prevención o tratamiento.

4. ¿El nuevo virus afecta sólo a mayores y jóvenes?

Mito. Afecta a todos. A cualquier edad desde niños hasta recién nacidos.

5. ¿El virus tiene un tiempo de vida sobre las superficies?

Verdad. Aunque todavía no se sabe durante cuánto tiempo vive el coronavirus sobre las superficies, la información preliminar apunta a que puede sobrevivir unas horas. Un simple desinfectante puede matar a los virus e impedir que sigan infectando.



6. ¿Los paquetes o cartas que se reciben de China son inseguros?

Mito. Es seguro recibir un paquete de esos lugares porque no supone ningún riesgo de infección por el nuevo coronavirus. A partir de lo observado con otros similares, sabemos que este tipo de virus no sobrevive mucho tiempo en objetos, como cartas o paquetes.

7. ¿Las vacunas contra la neumonía protegen contra el coronavirus?

Mito. No protegen porque es un virus nuevo y diferente.



8. ¿Se puede evitar la transmisión con el uso de medidas sanitarias?

Verdad. Las medidas sanitarias que se deben aplicar son tres: el lavado de manos al menos siete veces al día, el uso de alcohol en gel, el distanciamiento social a 1,5 metros de una persona sintomática y el uso de la etiqueta de la tos, es decir estornudar en el brazo o en un pañuelo desechable.

9. ¿Comer ajo puede ayudar a prevenir la enfermedad?

Mito. El ajo sí es un alimento sano que puede tener algunas propiedades microbióticas, pero no hay evidencia de que comer ajo haya protegido a la gente del Covid-19.

¿Qué tan mortal es el virus? y otras dudas

1. ¿Qué tan mortal es realmente el Covid-19?

“La letalidad por el coronavirus ha variado entre dos y tres. Actualmente está en 3,4%. Eso quiere decir que de 100 personas (enfermas), tres fallecen. La mayoría de estas muertes se da en personas mayores de 60 años”, dijo recientemente el representante en el país de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carlos Garzón, según ANF.



2. ¿Afecta sólo a los adultos mayores?

Puede infectar a personas de todas las edades, si bien se observó que las personas mayores y las que padecen algunas enfermedades (como el asma, la diabetes o las cardiopatías) tienen más probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección. La OMS aconseja a personas de todas las edades tomar medidas para protegerse del virus.



3. ¿Dónde se originó y cómo se transmite el virus?

El nuevo coronavirus 2019-nCoV se originó en Wuhan, capital de la provincia Hubei de China. Aunque no se sabe cuál fue el origen de este virus, se presume que la fuente primaria fue un animal. La enfermedad es zoonótica, es decir que se transmite de animal a una persona y de persona a persona.



4. ¿Cómo se transmite entre personas?

La transmisión de persona a persona aún es limitada y sólo se registraron casos entre familiares que cuidan a una persona con la enfermedad o del personal de salud que atiende a los afectados.

El contacto casual -es decir entre dos personas que se encuentran en la calle- es de bajísimo riesgo.



