Con el precedente de la censura al hoy exministro Fernando López, la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), convocó para este miércoles a una sesión interpelatoria a las ministras de Comunicación, María Isabel Fernández; de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pinckert, y de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco.

Este lunes se hizo pública la convocatoria a diputados y senadores para que asisten a la sesión que empezará a las 09.00. Fernández deberá informar sobre la política encaminado en torno a las denominadas radios comunitarias, en tanto que Pinckert y Copobianco fueron citadas para informar sobre políticas ambientales.

El Legislativo censura al ministro Fernando López y da paso a su destitución

No se conoce si las ministras acudirán o no a convocatoria legislativa, sobre todo luego que fuera alejado del cargo el ministro de Defensa Fernando López debido, justamente, a una censurada en una sesión legislativa a la que no acudió por tercera vez consecutiva, según explicó la presidenta del Senado y del Legislativo, Evo Copa.

Un decreto alejó del cargo a López, quien fue designado en el cargo como cuota del Comité Cívico Pro Santa Cruz, como lo revelara el propio excívico y hoy candidato presidencial Luis Fernando Camacho. Fue una pieza clave en el proceso, siempre de acuerdo a Camacho, de acercamiento entre movilizados cívicos y los militares y policías contra Evo Morales.

Áñez deja ‘sin efecto’ la designación de López y nombra ministro de Defensa a Gastón Peñaloza

De acuerdo al artículo 151 del Reglamento de Debates del Senado, los actos interpelatorios son para la remoción de ministros y la modificación de la o las políticas consideradas inadecuadas. Parte del parágrafo 18 del artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece que “la censura implicará la destitución de la Ministra o del Ministro”.

También está en la agenda de interpelaciones el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sobre los hechos de violencia y muerte (19) en Sacaba y Senkata, después de la renuncia de Morales, el 10 de noviembre.

El MAS, partido de Morales, asilado en Argentina, controla el Legislativo.

Fuente:la-razon.com