Mónica Novillo es la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer (red de 21 organizaciones no gubernamentales dedicadas al ejercicio y desarrollo de los derechos de las mujeres). De activa incidencia en el anterior y el actual proceso electoral con su campaña #Protagonistas. Paridad Poder Juventudes, la Coordinadora ahora acomete con el análisis de los programas de los partidos y alianzas en carrera para la elección del 3 de mayo. Persiste la tendencia de ver a las mujeres solo como madres, víctimas, pobres o vulnerables, señala, cuando la demanda feminista hoy es que se las reconozca como son, plenas “sujetas, actoras del desarrollo”.

—¿Hay novedades en los actuales programas de gobierno?

—Estamos mirando qué proponen. Lo que estamos viendo es que la mayor parte de las organizaciones tienen pocas propuestas, y son pocos los que tienen o abundan en algunos temas que sí nos interesan a las mujeres. La mayoría propone poco, y nos sorprende porque justamente por la cercanía del 8 de marzo, las organizaciones políticas hacen declaraciones, un montón de usos de la temática de la igualdad de género, pero más como una muletilla demagógica, que utilizan como parte de su discurso, pero que no se encuentran luego en sus propuestas de gobierno. Hay un frecuente divorcio entre lo que proponen y lo que está en el programa. El año pasado, en algunos foros vimos una separación entre lo que proponen los candidatos y lo que está en su propuesta programática, y en algunos casos había contradicción.

—Hay un reconocimiento solo de palabra de la cuestión de género, parece.

—Una cosa que encontramos en la mayor parte de las propuestas es que hay una fuerte concentración en mirar a la mujer como madre, o en algunos casos como víctima, como pobre o vulnerable; apelan a estas condiciones que hoy no necesariamente reflejan la realidad de las mujeres. Nuestro gran esfuerzo, de mujeres, del movimiento feminista, es que reconozcan a las mujeres en toda su capacidad de aportar al Estado como sujetas de desarrollo, como actoras de desarrollo. Hay esta tendencia a vernos como ‘pobrecitas’, cuando lo que necesitamos más bien es que nos cuenten cómo nosotras nos vamos a involucrar en los procesos de desarrollo.

—¿Avances en autonomía política, en democracia?

—Pocos partidos contemplan propuestas en este sentido. No hacen referencia, por ejemplo, a profundizar la democracia, a promover mayor participación de las mujeres en otros espacios, que es una tarea pendiente; no hacen referencia siquiera a la democracia paritaria.

—¿Violencia contra las mujeres?

—Aquí, sí, todos los partidos hacen alguna propuesta, y ahí lo que los diferencia es el énfasis que ponen en el ámbito de la prevención, en lo judicial, en el acceso a la justicia; en algunos casos, las propuestas van hacia endurecer las penas, siendo éstas las visiones más conservadoras; pero en general, no apuestan a la transformación de los imaginarios y valores que sostienen una sociedad violenta, machista, patriarcal.

—No hay una visión estructural sobre el tema…

—Ninguna. Todos tocan algunas cuestiones de manera aislada. Ven los temas de atención [a la violencia], pero no necesariamente hay una visión. Hay menciones a género, pero que no están integradas en una visión conjunta, cuando lo que necesitamos, más bien, es cómo concebir la inclusión de las visiones y necesidades de las mujeres en un plan de gobierno; eso es lo que demandamos.

—La autonomía económica es otro eje clave.

—Es un tema pendiente, como el tema del cuidado, que para el movimiento de mujeres es un eje central porque cuestiona la división sexual del trabajo y la forma en cómo nuestra sociedad se organiza. Y en la medida en que se proponen políticas públicas de cuidado, también se puede promover la participación económica de las mujeres en otros espacios. Sigue siendo una tarea pendiente en las propuestas para las mujeres, pero nuevamente no hay un enfoque de transformación de las relaciones, no se cuestiona el núcleo de la desigualdad de las relaciones entre mujeres y hombres.

—También ustedes problematizan mucho esto de los derechos sexuales y reproductivos.

—Sí. El ámbito de la autonomía y la autodeterminación de los cuerpos de las mujeres, y ahí es donde realmente se ve un mayor conservadurismo, porque la mayor parte de las propuestas está concentrada en que las mujeres deben ser madres, el clásico binomio madre-niño, todo vinculado a la maternidad. La salud de las mujeres, la autonomía de los cuerpos, el acceso a tomar decisiones sobre su cuerpo, todo esto es impensable para la mayoría, y ninguno de los partidos toca de manera frontal temas como el aborto, esta sí que es la papa caliente que nadie quiere tocar. Los programas, desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, están improvisados.

—Al final, ¿qué implica una visión conservadora?

—Es repetir los estereotipos de género, centrarse muy fuertemente en los roles tradicionales que nuestra sociedad ha asignado a las mujeres; por eso el tema de la maternidad como un eje permanente; el tema de violencia fuertemente centrado en proteger a las víctimas y no en el ámbito de la prevención. Aquí, lo novedoso sería, por ejemplo, proponer una serie de transformaciones de las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres.

—Hay algo que no se toca mucho, y es el acoso y la violencia política hacia las mujeres en el proceso electoral mismo.

—El acoso y violencia es una práctica muy interiorizada en los partidos; y no solo contra las mujeres, también hay ello entre dirigentes hacia militantes. En el caso de las mujeres, hemos visto que después de que ellas presentaban sus papeles para las candidaturas, porque hubo previas asambleas que las propusieron, luego esa su documentación desaparecía. Algunos delegados dejan caer estas candidaturas. Otro hecho recurrente es que ponen a candidatas usando su carné de identidad y las presentan en la primera lista, cumpliendo la paridad; hemos encontrado casos de mujeres que estaban en las listas y que no lo sabían, que habían usado su nombre para rellenar esas listas, pero no con una genuina intención de que estén en el proceso electoral. Eso es acoso y violencia política. Lamentablemente, tenemos algunos vacíos en la normativa para ver cómo se podría sancionar a los delegados y a los dirigentes que incurren en estas formas de violencia.

—En la anterior elección, anulada, ocho de nueve organizaciones participaron en la elección sin haber cumplido la paridad.

—El anterior TSE actuó de manera muy tímida; no cumplió con su mandato. Nosotras habíamos identificado, desde la publicación de las listas, los incumplimientos de la paridad; ahora mismo estamos haciendo el seguimiento. Existe el riesgo de que el TSE nuevamente pudiera incumplir; sin embargo, ya se ha manifestado públicamente de que ellos no van a permitir que la paridad se incumpla en el proceso electoral.

—¿Hay algo que no sea usual, nuevo, digamos, en esto de incumplir la norma?

—Sí. No sé si el TSE está haciendo el seguimiento, pero los partidos políticos están comprometidos, y esto es una cosa que nadie le da mucha bolilla. Todos los partidos reciben un monto de dinero para las campañas, por ley están obligados a que la mitad de ese monto va para promover la candidatura del presidente y vicepresidente; y de la otra mitad deben distribuirse entre el resto de los candidatos. Pero la mitad de eso [de la mitad para los candidatos] tiene que ser para las mujeres; en el seguimiento que hemos hecho de las anteriores campañas, a las mujeres no les daban recursos para su campaña. Hemos visto mujeres que hasta han hipotecado sus casas, se han prestado para la campaña; seguro que no es un problema exclusivo de las mujeres, pero cuando distribuyen los recursos, a las mujeres no les dan. En la fase de candidaturas es cuando más se produce acoso y violencia política contra más mujeres. Estamos recibiendo los casos, el problema es que en muchos, las propias mujeres no quieren denunciar, porque temen las represalias dentro del partido. Los partidos tienen que ver que no haya violencia política hacia las mujeres, pero si no lo hacen, el TSE puede verlo, y si encuentra que el partido no tomó acciones, puede aplicar sanciones muy duras, incluso quitarle su personería jurídica.

—Paridad en el binomio presidencial. ¿Estamos listos, está lo suficientemente maduro todo para aplicar la obligatoriedad?

—La paridad en el binomio, en nuestro criterio, siempre estuvo vigente. La ley establece que todas las candidaturas deben contemplar paridad. Por eso hemos presentado al TSE el pedido de implementar en esta elección la paridad obligatoria. Pero, nuevamente el TSE hace una interpretación tímida, me imagino para no generarse mayores problemas, porque ya se habían anunciado varios binomios sin paridad. Yo creo que ya hay como suficiente fuerza, y está muy asentado el tema de la paridad en la sociedad; los cuestionamientos vienen de los partidos, que tienen sus cálculos en la presencia de las mujeres en el binomio. Es una urgencia y es donde menos hemos avanzado; tenemos paridad de género en el Legislativo, en los órganos Electoral y Judicial, y no en el Ejecutivo.

Mónica Novillo Gonzales. La Coordinadora propone seis medidas para asegurar la paridad: 1. paridad en el binomio presidencial; 2. paridad no solo en la inscripción; 3. protección contra el acoso y violencia; 4. paridad específica en cada partido; 5. paridad en el Senado; 6. paridad en uninominales.

Datos

Nombre: Mónica Novillo Gonzales

Profesión: Comunicadora Social.

Ocupación: Directora Ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer (red conformada por 21 organizaciones).

Perfil

Misión de la Coordinadora: Fortalecer la acción política de las mujeres en su diferencia y diversidad, promover su emancipación y construir un nuevo orden social igualitario.

Fuente:la-razon.com