La justicia determinó dar detención domiciliaria al sujeto, hijo de la propietaria de una farmacia, acusado de agredir a un niño y a su padre tras negarse a venderles barbijos profiriendo insultos discriminatorios.

También se determinó el arraigo para el agresor, puesto que se conoce que suele viajar al exterior.

El fiscal del caso, Pablo Gutiérrez, explicó que “no corresponde una detención preventiva” en este caso, que se investiga por el delito de lesiones graves y leves.

El caso surgió tras conocerse la grabación, en que se observa el incidente produjo en una farmacia. El acusado aparece iracundo, cuando agredía al padre de familia y su hijo.

En el marco de la investigación, se está realizando el “desdoblamiento” del video y se tomó declaraciones al menor mediante cámara Gesell, indicó el fiscal.

En cuanto a los actos de discriminación y racismo que se evidenciaron en un video que se viralizó, la autoridad informó que se ha citado de forma personal al imputado para que el lunes presente su declaración respecto a ese otro tipo penal.

Padre agredido rechaza la decisión judicial

Tras conocerse la determinación judicial, el padre del niño -con quien conjuntamente sufrió agresiones verbales y físicas- repudió y lamentó la decisión judicial porque esperaba que la justicia siente un precedente contra cualquier tipo de agresión a la niñez.

“Esta justicia no está sentando ningún precedente, eso es lo que yo esperaba”, lamentó el ciudadano.

Inconforme con la decisión, el padre cuestionó: “No sé las autoridades a qué llaman violencia, entonces, ¿tiene que tener moretes y llagas para que recién sea violencia?¿Dónde está la violencia psicológica y todos esos derechos que están escritos en la ley?”.

“Yo esperaba que esto lo tome cualquiera como referencia de que no se toca a un niño”, insistió.

“Pedía en nombre de mi hijo, de todos los niños que hay en La Paz y en Bolivia, pedía, porque si la violencia no se corta contra la niñez, entonces qué vamos a esperar, que tipos como ese cualquier rato empiecen a jalonear, a empujar, a maltratar a un niño”.

“Yo le había pedido a la juez, no por mí, porque yo ya tengo los años, la vida me dio muchos golpes, he recibidos tantos, (…), pero si por mi hijo, en nombre de mi hijo y todos los Álex”, aclaró.

Al respecto, el fiscal mencionó que el padre tiene cuatros días de impedimento con herida leve y el menor tiene dos días de impedimento. No obstante también dijo estar sorprendido porque la madre del agresor también presentó una valoración forense con cuatro días de impedimento.