Al celebrar el tercer domingo de cuaresma, la Iglesia Católica expresó un sentimiento de rechazo a la actitud de grupos de manifestantes que la semana pasada bloquearon el ingreso de personas sospechosas de portar el coronavirus a hospitales públicos en Santa Cruz y La Paz, por temor a ser contagiadas.

En las homilías pronunciadas en ambas ciudades, los sacerdotes advirtieron que la actitud demostrada no condice con el comportamiento de todo cristiano que ha recibido el sacramento del bautizo y dice ser católico seguidor de Cristo.

El Arzobispo de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, indicó que la actual coyuntura obliga a actuar con responsabilidad, humanidad, cordura y prudencia y no caer en la superficialidad, el pánico, las actitudes irracionales e inhumanas, las cegueras egoístas y las instrumentalizaciones de cualquier tipo.

Dijo que ninguna manera se puede repetir hechos como los que se han dado en esos días con el bloqueo de hospitales y de carreteras para impedir la internación de hermanos infectados por el virus. “Estos hechos, además de ser delitos, son pecados gravísimos ante Dios”, advirtió.

Dese la Basílica menor de San Francisco, el Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana, padre José Fuentes Cano, advirtió que no es de cristianos rechazar a los enfermos de coronavirus para que sean tratados en los hospitales.

En el oficio religioso pidió a no dudar del amor de Dios, no tener miedo a ninguna epidemia y no ser cristianos de folklore.

“Nos decimos cristianos, pero mantenemos las divisiones entre naciones, entre regiones, entre razas, entre partidos. Cristianos que no pueden ver a otros como hermanos, que discriminan. Cristianos que rechazan a los enfermos de coronavirus o impiden que sean tratados en los hospitales. ¿Es eso un culto en espíritu y verdad, un culto cristiano? Es evidente que no lo es” indicó.

Fuentes invitó a los católicos a reflexionar para descubrir en qué estamos fallando como personas. “Todavía vivimos, tantas veces y en tantos casos, en el culto antiguo. Un culto que no cambia la vida, que no nos hace hermanos, que mantiene las divisiones. Todo culto que no transforma la vida en una vida de amor, es un culto viejo que no es el de Cristo”, indicó el prelado.