Paola Calle / La Paz

Al Tigre le bastaron cinco minutos, en el primer tiempo, y una desconcentración del arquero Rodrigo Banegas, en el segundo, para llegar a la cima y ser líder del torneo Apertura tras vencer a Oriente Petrolero por 3-0 en el partido reprogramado por la sexta fecha que se jugó ayer en el Ramón Tahuichi Aguilera.

En 10 días los atigrados cambiaron su historia, de estar penúltimos en la tabla de posiciones pasaron al primer lugar. Tienen 21 unidades al igual que Always Ready, la diferencia de gol los pone sobre el millonario. El cuadro aurinegro sumó su cuarto triunfo al hilo, 12 puntos que lo ubican como líder. Dos partidos ganó Luis Orozco y dos Alberto Illanes tras la salida de Mauricio Soria.

Oriente Petrolero fue presa de sus errores y su poca eficacia para definir; todo lo contrario fue The Strongest que contó con un Willie Barbosa efectivo frente al pórtico.

Rodrigo Banegas tuvo un corte en la frente.

El Tigre aprovechó bien los espacios que dejó el refinero y con un juego ofensivo se volvó al área que defendía Banegas. Jair Reinoso y Rudy Cardozo conducían al equipo atigrado al ataque.

Oriente se complicó en el juego y perdió todo argumento para vencer el arco de Daniel Vaca; hace seis fechas que Oriente no conoce de victorias.

En el primer tiempo los albiverdes tuvieron más opciones de gol, pero Vaca estuvo seguro e impidió la caída de su pórtico. La primera oportunidad se originó al minuto nueve. Marco Bueno sacó un remate que atajó el portero atigrado.

Ferddy Roca presionó en el ataque, pero Vaca se convertía en figura del partido.

En el minuto 11, Roca intentó definir tras amagar a Vaca pero Gabriel Valverde sacó el balón del pórtico.

Bueno y Roca fueron los más desequilibrantes en el ataque, pero la fortuna no los acompañó y no pudieron vencer a un Tigre que apeló a defenderse.

Los atigrados reaccionaron en el minuto 39. Jair Reinoso se proyectó por la banda izquierda, filtró un pase cruzado y Barbosa se acomodó para definir y abrir el marcador ante un Banegas que no evitó la caída de su pórtico.

El gol de la tranquilidad para el equipo de Alberto Illanes llegó de inmediato. Al minuto 44 nuevamente Reinoso se metió al área de Banegas, retrasó el pase para Barbosa y el brasileño sacó un remate desde los 30 metros y aumentó el marcador para los atigrados.

En el complemento The Strongest fue superior. Manejó los tiempos ante un Oriente que ingresó sin orden y cedió espacios. Las opciones de gol no las concretó y con toda la desesperación el aurinegro tuvo el control del balón. Banegas fue la figura en el complemento y en el único error que presentó el Tigre no le perdonó. A los 81’ el portero refinero no controló la pelota, presionó Ramiro Vaca y el balón se fue a los pies de Rudy Cardozo que le pegó de zurda y selló la victoria del Tigre con el 3-0.

Con ese resultado The Strongest es líder del torneo. Cumplió con todos sus partidos y esperará por Blooming.

La figura: WILLIE BARBOSA

El brasileño fue el jugador más desequilibrante del Tigre. Anotó dos goles para la victoria aurinegra.

ORIENTE

Rodrigo Banegas

Widen Saucedo

Daniel Franco

Wilfredo Soleto

Samuel Pozo

Alan Mercado

Daniel Rojas

Jaime Carreño

Kevin Salvatierra

Ferddy Roca

Marco Bueno

Director técnico

Pablo Sánchez

Cambios

Óscar Salinas por Bueno, Juan Montenegro por Salvatierra y José Castillo por Mercado.

THE STRONGEST

Daniel Vaca

Saúl Torres

Gabriel Valverde

Gonzalo Castillo

José Sagredo

Diego Wayar

Rudy Cardozo

Franz Gonzales

Willie Barbosa

R. Blackburn

Jair Reinoso

Director técnico

Alberto Illanes

Cambios

Wálter Veizaga por Gonzales, Ramiro Vaca por Barbosa y Luis Demiquel por Cardozo.

Fuente:paginasiete.bo