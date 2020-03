Página Siete Digital / La Paz

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) informó este lunes acerca de un corte no programado en los barrios de Chasquipampa, Ovejuyo, Cota Cota y El Pedregal debido a una fuga en la red principal de agua potable y pidió a los vecinos de dichas zonas aprovisionarse de agua, ya que el corte duraría hasta las 21:00 del lunes.

Posteriormente, Epsas anunció que el corte afectó también a las zonas de Auquisamaña Alto y Bajo además de a Los Pinos y que pasadas las 21:00 los trabajos de intervención continuaban, esto porque no se había podido solucionar los problemas de la ruptura de una cañería, también informaron que los trabajadores se encontraban en la calle 25 de Cota Cota y avenida Muñoz Reyes.

A causa del descontento de los vecinos de las zonas afectadas, la empresa estatal provisionó agua potable con cisternas en las diferentes zonas afectadas. Aseguraron que el servicio se restablecería a las 06:00 de la mañana de este martes.

En otro comunicado, la mañana de este martes, Epsas informó que las labores para restablecer el servicio básico todavía no terminaron y que no se conoce la hora en la que los vecinos tendrán agua potable. Posteriormente, informaron que la zona de Los Pinos ya se encontraba con agua y aseguró que el sistema de cisternas seguirá circulando por las demás zonas y que los labores no pararán hasta solucionar el problema.

CORTE NO PROGRAMADO

Hasta el momento son todavía cinco los barrios sin agua potable: Cota Cota, Chasquipampa, Auquisamaña (alto y bajo), Ovejuyo y El Pedregal. La preocupación vecinal proviene de la emergencia sanitaria a causa del coronavirus, ya que todas las personas deberían lavarse constantemente las manos y cuidar la higiene personal.

