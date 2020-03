«Son huevadas, discúlpenme que se los diga; mal, muy mal». Así reaccionó el ministro de Defensa, Luis Fernando López, al verificar este jueves debilidad en el control fronterizo en Puerto Quijarro, en el departamento de Santa Cruz, como parte de una inspección por la emergencia nacional a raíz del coronavirus (COVID-19).

“Alcalde(Ybar Antelo) no puede ser que las flotas (de Brasil) lleguen y hagan lo que les de la gana, no puede ser. Tomemos conciencia, les digo a todas las autoridades y pueblo en general, tomemos conciencia, esto no es un juego, no es joda, y esto es un chiste como frontera, no nos sirve de nada estar de seis de la tarde a cinco de la mañana encerrados cuando aquí pasa quien le da la gana”, reclamó ante decenas de personas que estaban en el control fronterizo.

A cada segundo subía el tono de su reclamo: “Son huevadas, discúlpenme que se los diga; mal, muy mal. Orden, usted toma el mando coronel. Mi coronel quien se oponga a algo a la cárcel, ¡entiende o no! Aquí nos estamos jugando la vida los bolivianos. Esto es un chiste, los doctores no hacen nada, mier… que bronca van a disculpar, cómo puede ser que sean tan panchos, viejo”.

El ministro López conversa con un ciudadano en Puerto Quijarro. Foto: Ministerio de Defensa

La reacción de López fue grabada y el video circuló en redes sociales, donde hubo opiniones en contra y a favor. “En cada frontera que vaya a castigar y a reñir de esa manera a los militares de las fronteras con Chile, Argentina, Paraguay. Mis respetos al ministro de Defensa” (Sic) escribió en Facebook Salamandra S.

“Puro show…así era que controlen las fronteras antes que ingrese este virus!!”, posteó en la misma red José Luis R..

El martes por la mañana, la presidenta Jeanine Áñez anunció el cierre total de las fronteras, la reducción de la jornada laboral, la suspensión de vuelos internacionales y la prohibición de la circulación de personas y del transporte vehicular desde las 18.00 hasta las 05.00, además del cierre de centros de abastecimiento para evitar la propagación del coronavirus.

Control sanitario en Puerto Quijarro. Foto: Ministerio de Defensa.

El ministro de Salud, Aníbal Cruz, informó sobre la existencia de tres nuevos casos positivos de pacientes con coronavirus en Bolivia, entre ellos el primero en La Paz. A la fecha, suman 15 las personas infectadas. (19/03/2020)

Video: RTP

Fuente:la-razon.com