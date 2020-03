La crisis sanitaria en la ciudad de Oruro está más acentuada que en el resto del país. Un empresario no se guardó las lágrimas por la situación y reclamó al Gobierno mayor ayuda para los más necesitados.

José Luis Bilbao es un conocido empresario de la capital. Es dueño del Hotel Edén, aquel hospedaje tradicional de Oruro cuya construcción data de principios del siglo XX, en plena plaza 10 de Febrero.

“Hay que ser solidarios con la gente que quizás está peor que nosotros”, dijo a periodistas en una entrevista divulgada en Facebook por Jorge Huanca, con quienes comentó la situación de la hotelería en la ciudad en cuarentena y golpeada por ocho casos positivos del nuevo coronavirus.

Dijo que su hotel –del que se hizo cargo hace unos 20 años al encontrarlo casi en ruinas— es una de las empresas más afectadas por la emergencia sanitaria actual. No cuenta con hospedados desde hace varias semanas. “Estamos con cero huéspedes, pero con la fe muy alta de que todo va a pasar”, reflexionó.

“Hay gente que trabaja en el día, de esa gente hay que ocuparnos; no tienen qué llevarse a casa. Nosotros vamos a aguantar (la crisis), no importa; hay gente que realmente no va a poder. De esa gente tiene que ocuparse el Gobierno”, lamentó Bilbao en medio de un llanto inconsolable.

En su espíritu de empatía con las personas más afectadas por la actual situación en Oruro y el país, el hotelero informó que va a mantener en planilla a todos los trabajadores del Edén. Dijo que tiene que hacer “jugadas” para, por ejemplo, facilitar vacaciones de los 75 trabajadores directos y “cientos de trabajadores” indirectos.

“Es lo último que voy a hacer, retirar a la gente”, afirmó Bilbao, quien consideró que a sus empleados como parte de su familia.

Hasta este jueves, el Ministerio de Salud y el Servicio Departamental de Salud de Oruro (Sedes) reportaron ocho casos positivos de coronavirus en Oruro. Son 15 casos en todo el país.

