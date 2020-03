El uruguayo Luis Almagro fue reelegido este viernes como Secretario General de la Organización de Estado Americanos (OEA), gracias al apoyo de 23 países miembros, incluyendo a Bolivia.

La elección se realizó en la sede del organismo en la OEA en Washington. Almagro obtuvo 23 votos, mientras que la ecuatoriana María Fernanda Espinosa quedó con 10 votos.

Almagro continuará al frente de la OEA por cinco años, es decir, hasta 2025.

El embajador de Bolivia, Jaime Aparicio, manifestó la reelección de Almagro debe ser motivo de “celebración por la democracia, de la lucha por los valores republicanos y los valores que están insertos en todos los convenios que han firmado los miembros de la OEA”.

También Aparicio reprochó la actitud de México, país con el cual el Gobierno de Jeanine Añez tuvo roces, debido a la situación de Evo Morales y los asilados.

“Sólo quiero decir que me parece que no es correcto que un país quiera empañar esta elección con criterios bastante contradictorios, porque si alguien ha intervenido en los asuntos internos de Bolivia ha sido México y creo que la caridad empieza por casa, y cuando hablamos de no intervenir en asuntos internos de otros países, debemos ser coherentes”, agregó.