Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) considera que no corresponde realizar ningún “ajuste” en los salarios de los futbolistas por el receso de marzo, ya que el mismo estaba planificado desde antes por el inicio de la disputa de las eliminatorias mundialistas.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) propuso llegar a un acuerdo económico de modo que los clubes no tengan que abonar por completo las planillas de marzo como consecuencia de la paralización del fútbol por el coronavirus.

Según Fabol, fue planificado con anterioridad el receso durante la segunda quincena de marzo por la participación de Bolivia en las eliminatorias, finalmente suspendidas, o sea que igual los clubes no iban a recibir ingresos por recaudaciones.

“Habíamos quedado que hasta el 31 de este mes no íbamos a tocar otro tema que no sea el de precautelar la salud de los jugadores. No hay razón para tocar temas económicos porque en este tiempo el fútbol debía estar paralizado”, dijo David Paniagua, secretario general de Fabol.

Agregó que si el fútbol no se reanuda a partir del 1 de abril “recién corresponderá ver los alcances de los daños en todas las partes y los jugadores no nos quedaremos al margen, pero las soluciones deben darse de manera equilibrada y que el futbolista sea el menos dañado”.

Los clubes se reunieron el martes en un Consejo Superior mediante videoconferencia y designaron una comisión integrada por Robert Blanco, vicepresidente de la FBF, y los titulares de Oriente, Blooming, Royal Pari, Guabirá y Real Santa Cruz para buscar un acuerdo con los jugadores para la reducción de porcentajes del sueldo de marzo en función de las planillas de cada club. La primera reunión fue ayer en Santa Cruz y serán agendadas otras más.

“Montos hasta 1.500 dólares no deberían ingresar en el marco de la reducción”, señaló Blanco al referirse a la propuesta de la dirigencia.

