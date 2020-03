Este viernes abundaron en el país los pedidos de que se declare cuarentena total en Bolivia, como una medida drástica para impedir que se entienda el contagio de coronavirus Covid-19.

Los pedidos surgieron de candidatos a la presidencia, parlamentarios, instituciones y médicos.

Entre los candidatos que se pronunciaron, el expresidente Jorge Tuto Quiroga dijo que el Gobierno actúa tarde y está tibio, puesto que ya debería haber declarado la cuarentena total bajo estado de excepción, para obligar a la gente a quedarse en sus casas.

“Pedimos al gobierno que por favor aprendan y apliquen lo que ha funcionado en países como China, como Corea, como Singapur donde han hecho un aislamiento severo, contundente y han aplastado la curva de contagio. Estamos siguiendo tristemente los pasos de países europeos que no tomaron en serio esto, que no hicieron la cuarentena, que no decretaron la emergencia a tiempo y están lamentando hoy miles y miles de contagiados y centenares de muertos”, advirtió.

A su vez, el candidato Luis Fernando Camacho envió a la presidenta Jeanine Añez una carta con su propuesta para la emergencia, con propuestas como declarar cuarentena total nacional y subsidios de Bs.1.000 para adultos mayores, Bs2.000 para embarazadas, además de subvención de 100% en servicios básicos y descuento de 50% en el IUE.

En el ámbito político también, un grupo de legisladores, entre ellos Rose Marie Sandoval y Griselda Muñoz, pidió a la Cámara de Diputados tratar una declaración que recomiende al Órgano Ejecutivo declarar la cuarentena total.

Asimismo, el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales, Álvaro Ruiz, solicitó mediante una carta a la mandataria que considere declarar la cuarentena total. Asimismo, pidió mayor coordinación del Gobierno con alcaldías para equipamiento y acciones.

Entretanto, en el departamento de Chuquisaca, las autoridades e instituciones de esa región se reunieron y reiteraron su pedido para que el Gobierno declare la cuarentena total y el cierre total de fronteras terrestres y aéreas, con excepción del transporte de carga. El gobernador Félix Sánchez indicó que el pedido se formalizó con una nota remitida a la Presidenta.

En la misma línea, la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, solicitó públicamente al Gobierno central que evalúe la declaratoria de cuarentena total, para evitar la propagación del coronavirus.

En Oruro, las instituciones pidieron ya declarar cuarentena total en el departamento, sin embargo, el alcalde Saúl Aguilar dijo que esa medida debería cumplirla toda Bolivia porque le parece un chiste la actual cuarentena que sólo es de media jornada.

En el plano institucional, también la Universidad Mayor de San Andrés, a través de su Consejo Universitario, consideró que se debe declarar la cuarentena total. El Rector Wilfredo Tavera formalizó el pedido con una carta a la primera mandataria.

Desde el sector de los profesionales en salud, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, solicitó también que se declare la cuarentena total, porque “el virus no tiene horario de oficina”. Lamentó que se hayan tomado medidas drásticas con anterioridad.

Por último, en una conferencia de prensa de los directores del Complejo Hospitalario de Miraflores también se planteó la cuarentena total para disminuir el riesgo.

“Es ideal que esté la próxima semana entremos en cuarentena total, porque tenemos que ver la experiencia de los países que están siendo azotados por el coronavirus. Italia, España los países europeos han tomado esta medida quizás un poco tarde cuando ya tenían muchísimos casos. Se han hecho las proyecciones y, si nosotros entraríamos en cuarentena total como país, disminuiríamos el riesgo de contagio”, dijo el director del Hospital del Niño, Alfredo Mendoza.