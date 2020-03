Marco Mejía / La Paz

El vicepresidente del club Bolívar Jorge del Solar instó a los jugadores del fútbol boliviano a tener mucha madurez en los pedidos que tienen para cobrar sus respectivos salarios. El directivo anticipó que así como van las cosas, luego del salir del problema de salud, se tendrá un “coronavirus económico” a nivel mundial.

“Los jugadores tienen que entender que si no hacemos un esfuerzo todos, esto no va a funcionar. No sirve de nada tener un sueldo al cien por ciento cuando hay equipos que no pueden pagar y posteriormente comenzarán los juicios. Cuando termine esta coyuntura hay que tomar las mejores medidas ya que se viene un coronavirus económico que será terrible para todo el mundo y que es una fatalidad que nos está tocando a todos”, comentó Del Solar.

Durante la semana pasada, Futbolistas Agremiados de Bolivia trasladó para abril su determinación de recibir o no sólo el 50 % del sueldo de marzo debido a que no hubo los ingresos que habitualmente tienen los clubes ya que la última fecha se la disputó a puertas cerradas.

Una nueva reunión que se realizará el 2 de abril determinará los pasos a seguir si continúa la cuarentena por el Covid-19.

“Si no entendemos que el mundo va a cambiar y si no se toma medidas sacrificadas habrá quiebras y cierres. Los jugadores intransigentes no cobrarán nada hay que tomarlo con madurez y sacrificio. Esperemos hasta fin de mes que va a pasar y podamos parar el contagio y estar mejor en unas semanas”, agregó Del Solar.

Acerca del futuro del campeonato Apertura, el directivo celeste sostuvo que confía en la cordura que tendrán los 14 clubes de la División Profesional para determinar que se hará con las restantes 14 fechas que aún se deben disputar en el certamen.

Del Solar comentó que los clubes manejan varias alternativas para el reinicio del campeonato, por ejemplo, terminar hasta julio la actual competencia aprovechando las fechas que se tendrá por la suspensión de la Copa América o luego jugar un certamen más corto en la segunda parte del año.

“Lo que me parece un absurdo es que no exista ningún equilibrio deportivo al pretender terminar un torneo al que le faltan 14 jornadas más, hay que analizar todas las alternativas no tiene sentido hablar de quién será el campeón cuando falta tanto por jugar”, finalizó.

Fuente:paginasiete.bo