El Gobierno decidió racionalizar el gasto público y fijar parámetros con el fin de afrontar la situación del coronavirus. En ese contexto, no descarta ajustar el Presupuesto General del Estado (PGE) y acudir a los organismos internacionales en procura de fondos.

“Lo que estamos haciendo es racionalizar todo lo que es el gasto público y sobre todo establecer parámetros de gasto de aquí en adelante y si hay que recurrir a la ayuda externa, como están en este momento en distintos organismos internacionales, lo vamos a hacer”, indicó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, en una entrevista en la red Bolivision.

El Ejecutivo ha lanzado varias medidas económicas, entre ellas el «Bono Familia» de Bs 500 que se pagará desde abril a las familias con hijos de primaria. El fin es dar liquidez a la cadena productiva, explicó.

La pandemia ha generado cifras rojas en la economía mundial. Han resultado afectadas las principales bolsas del orbe y el precio del petróleo ha caído el miércoles al índice más bajo desde 2002.

En Bolivia también resultó afectado el sector agropecuario debido a la baja en los ‘commodities’ (bienes básicos) a escala global por el golpe a economías como China y Estados Unidos. En la medida en que estos mercados “no funcionen o se paren afecta al mercado”, advirtió Parada.

Ante ese complejo contexto, el Gobierno no descarta inclusive hacer ajustes al PGE de este año, que se calculó sobre la base del precio del crudo de $us 51. El miércoles, en Nueva York, el barril de WTI para entrega en abril cerró en $us 20,37. Mientras que el Brent del mar del Norte para entrega en mayo se cifró en $us 24,67.

“El coronavirus está afectando a la economía mundial y también a la economía nacional. Se han caído los precios de los minerales, se han caído los precios de los hidrocarburos, lo que nos obliga a hacer un análisis con el precio de ayer; lo teníamos a $us 51 en el presupuesto, eso seguramente nos va a obligar a alguna reprogramación si es que se mantiene esta tendencia”, reflexionó la autoridad del Estado. (18/03/2020)

