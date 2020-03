Varios clubes de la Serie A italiana se han movilizado en los últimos días para cuidar a sus aficionados más fieles en este período de emergencia a causa de la pandemia del coronavirus, que ya ha causado más de 7.500 muertos en el país.

Con la Serie A interrumpida hasta una fecha por decidir a causa de la crisis sanitaria, clubes como el Roma o el Bolonia promovieron unas iniciativas benéficas para ayudar a aquellos de sus aficionados que viven momentos de mayor dificultad.

«A partir de este viernes el Roma empezará a distribuir bienes de primera necesidad todos sus abonados mayores de 75 años, que recibirán en sus casas una caja con comida y dispositivos sanitarios útiles para protegerse en este período de emergencia por el COVID-19», reza el comunicado publicado por el Roma.

Estas entregas las harán miembros de la fundación del club capitalino, Roma Cares, que decidió dar su aportación al grupo de población que está más en peligro por la difusión del coronavirus, las personas mayores.

Junto al Roma, también se movilizó el Bolonia en los últimos días para dar pequeñas sorpresas a sus aficionados que están viviendo solos el aislamiento ordenado por el gobierno para contener los riesgos de contagio.

«Andrea Poli, Angelo Da Costa, Riccardo Orsolini y Marco Di Vaio llamaron a algunos nuestros aficionados que viven solos. Una pequeña sorpresa para sentirnos más cercanos en este período difícil», reza el comunicado publicado este miércoles por el Bolonia, que adjunta un vídeo de las llamadas.

El club boloñés quiso devolver el cariño que recibía cada semana por parte de sus aficionados en el estadio Renato Dall’Ara y eligió a algunos de los líderes de la plantilla, como Orsolini y Poli, y al responsable de captación de talentos, Di Vaio, exjugador del Valencia, para enviar ánimos a sus «tifosi».

Y las ayudas a Italia llegaron también desde China, de la mano del napolitano Fabio Cannavaro, exjugador del Real Madrid y campeón del mundo en 2006 con la selección italiana, quien donó 30.000 mascarillas a un hospital napolitano para ayudar en la lucha contra el coronavirus.

«No me gusta hablar de estas cosas. Es correcto que la gente como yo sea la primera en ayudar. Era algo que me afectaba mucho y es una manera de mostrar mi cercanía a mi gente. No me gusta hablar públicamente de esto. Espero que sean útiles», afirmó Cannavaro, en declaraciones difundidas este miércoles por los medios italianos.

Fuente:laprensa.com.bo