La Ministra de Culturas y Turismo, Martha Yujra, instó este jueves a acatar la cuarentena y el estado de emergencia sanitaria nacional contra el coronavirus advirtiendo que el Gobierno pondrá “mano dura” por la vida y por la salud.

“Por nuestra salud y nuestra vida nosotros sí vamos a poner mano dura. Tenemos que pelear y luchar por nuestra salud y tenemos que unirnos todos”, emplazó la ministra representante de El Alto.

La Ministra de Culturas razonó a la población que “lo que más vale es nuestra salud, lo que nos importa es la vida. No estamos viendo colores de partidos políticos. Tenemos que unirnos y ponernos la camiseta de Bolivia”.

La autoridad del Ejecutivo, quien es la única mujer de pollera del Gabinete, también instó a la población boliviana a dejar de lado los colores políticos y a unirse para derrotar a la enfermedad.

No obstante, también aclaró que no todos los ciudadanos de El Alto están desobedeciendo las medidas decretadas por el Gobierno: “Lo que quiero decirles: el pueblo alteño, los hermanos de El Alto están llevando esa concientización, no son todos, son algunos”.

“Nosotros vamos a poner mano dura, no vamos a permitir que jueguen con la vida y la salud del pueblo boliviano”, insistió.

Yujra, sin embargo, ve que hay otro tipo de móviles en estas actitudes de algunos ciudadanos: “Esto lo están manejando políticamente, solo algunos están queriendo perjudicar”.

En ese sentido, Yujra llamó la atención y apeló principalmente a quienes no acataron las disposiciones emitidas por la presidenta Jeanine Áñez, la cuarentena y el posterior estado de emergencia sanitaria nacional.

“Salieron muchos, -cuando decimos que uno tenía que salir por familia-, ustedes han visto, han salido los niños, han salido hasta (con sus) animalitos, como si fuera un paseo, han salido a trotar, han salido a las plazas, a las canchas, a jugar el fútbol, es que no puede ser”, amonestó la autoridad.

Por ello recalcó que “estamos atravesando una enfermedad que está viniendo a nuestra Bolivia, por eso nosotros hemos tomado ya otras medidas, con carnet para que sea uno por familia; tiene el derecho de hacer sus compras y de llevar su canastón familiar”.

Por otro lado, Yujra se refirió a aquellos bolivianos que están retornando al país y pidió a las autoridades de los niveles departamental y municipal, dotarles de todas las condiciones para facilitar su retorno, cuarentena y alojamiento.

“Muchos hermanos están repatriándose, tiene que haber un lugar donde alojarlos”, instó y adelantó que se está coordinando con los SEDES, con las Fuerzas Armadas y Policiales para que se pueda “manejar un solo lenguaje” frente a la enfermedad que calificó como invisible.

“Tenemos que vencer esta enfermedad”, clamó la ministra en relación a aquellos sectores que todavía no están acatando la cuarentena plenamente.