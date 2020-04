El Ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, advirtió la noche del martes que, si la población no acata el confinamiento dispuesto por la emergencia sanitaria, así como las medidas recomendadas por la OMS para combatir el coronavirus, la cuarentena en Bolivia podría extenderse más allá de la fecha inicialmente fijada.

La cuarentena general dispuesta por el Gobierno está fijada hasta el 15 de abril, como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus.

“Si no respetamos las normas, si seguimos concentrándonos, saludándonos teniendo contacto físico, obviamente vamos a tener que alargar (la cuarentena)”, respondió Núñez secretario del Ejecutivo ante la consulta de periodistas respecto a la posibilidad de prolongar la restricción.

La autoridad llamó a la población a que se quede en casa, respete y cumpla todas las recomendaciones como el lavado de manos, toser en la parte interior del codo y no tener contacto con una persona a menos de un metro,

“Si cumplimos estas recomendaciones vamos a salir adelante lo más antes posible”, alentó.

“Espero que los bolivianos entendamos que la única forma de poder ayudar en esto es quedándonos en casa”, recalcó el Ministro,

No obstante, Núñez manifestó su esperanza en que la cuarentena no se amplíe: “Esperamos que esto no suceda”.