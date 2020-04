Marco Mejía / La Paz

Los clubes de la División Profesional no están de brazos cruzados. Pese al receso obligado que existe por la cuarentena decretada por el gobierno, los presidentes mantienen contacto fluido entre sí y una de las primeras decisiones que tienen consensuado es el “de negociar internamente con los jugadores la reducción de sueldos”.

Los clubes consideran que en un momento de crisis mundial por la pandemia del coronavirus, es necesario que “todas las partes” involucradas hagan esfuerzos por buscar las soluciones más equilibradas.

El director del Comité Ejecutivo de la federación Boliviana de Fútbol, Antonio Decormis, sostuvo que, “la intención de los clubes es negociar con los jugadores personalmente el tema de su salario”.

Las instituciones quieren dejar a un lado a Fabol, la agremiación que representa a los futbolistas, debido a que consideran que la postura que asume el asesor legal, David Paniagua, va en contra de lo que se vive en esta coyuntura.

“No tengan duda que llegado el momento se verá la mejor salida para que esto vuelva a la normalidad, pero todos los que están inmiscuidos en el fútbol deben tener la mente abierta ya que este mal no lo buscó nadie. El fútbol es de los 14 clubes y hay que darle viabilidad de la mejor manera posible”, sostuvo el presidente de Wilstermann, Gróver Vargas

En cambio, la posición de Fabol continúa siendo firme y de momento se ratificó que se aguarda el planteamiento oficial de los clubes, aunque se aclaró nuevamente que no se aceptará como única salida la rebaja de los sueldos de sus afiliados.

“Estamos a la espera del planteamiento de la dirigencia, ojalá que no sea el único planteamiento dejar sin salarios a los actores principales de este deporte. Si los jugadores no están en la cancha, no existe televisión y no hay patrocinios. El futbolista merece una consideración y no se lo está haciendo”.

Fabol aguarda que luego del 15 de abril se tenga ya una idea más clara de lo que pasará con la disputa del torneo Apertura. “Antes de rebajar los sueldos hay que crear condiciones para que exista una posibilidad de llegar a ese planteamiento. Estamos atentos a la posición de los dirigentes”, reiteró Paniagua.

Fuente:paginasiete.bo