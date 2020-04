Página Siete Digital

Alejandra Montellano (48) y su marido fueron diagnosticados hace unos días con coronavirus, luego de retornar de un viaje por Estados Unidos. La Clínica Foianini, en la ciudad de Santa Cruz, hizo seguimiento a la recuperación de ambos, hasta que dieron negativo a las últimas pruebas y recibieron el alta.

A través de un video, Alejandra agradeció a la clínica por la atención, además de sus familiares y vecinos por no haberlos dejado solos; aseguró que esa fue la cura que los salvó de la enfermedad.

El 7 de marzo la pareja salió de Bolivia rumbo a Estados Unidos. Cuenta que al retornar al país empezaron los síntomas, con fiebre dolor de cabeza y malestar, por lo que se contactaron con Foianini.

“Llamamos a la clínica y ahí empezó la cura para nosotros, porque no nos abandonaron, nos dijeron que esperemos un par de días para ver cómo evolucionábamos. Pasaron ese par de días y la fiebre no cedía, entonces acudimos a la clínica, nos hicieron el test y una vez que el test salió positivo no nos han abandonado”, testimonió.

Entonces cumplieron el aislamiento en su domicilio, lugar donde también recibieron la ayuda de familiares y vecinos, además del seguimiento constante de los médicos.

“Comentarles que la gente boliviana es buena. Hay de todo, mi vecina me ha traído comida, mi primo me ha traído comida, mi otra vecina me ha traído remedios; nos hemos sentimos muy acompañados, todos han hecho su parte y han seguido el protocolo desde lejos, sin tocar nada. Estamos bien, pero por sobre todas las cosas, sentir que no estás solo y que todavía existe la empatía, es muy importante”, comentó.

La paciente agradeció a todos quienes les ayudaron. «Mil gracias porque no ha habido mejor medicina ( ), muchas gracias por haberse puesto la camiseta para curarnos”.

Antes de despedirse, compartió un mensaje de esperanza: “Se puede, aquí estamos, la muestra de que se puede salir adelante, el coronavirus no tiene por qué matar el alma y el cuerpo de los bolivianos, gracias”.

Fuente:paginasiete.bo