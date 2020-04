Página Siete / La Paz

“Tomando mate”. En su natal Artigas. A sus 37 años de edad, el uruguayo William Ferreira expresó ayer su deseo de terminar su carrera deportiva en el club Bolívar. “Quiero volver a jugar profesionalmente”, resaltó el delantero que no juega profesionalmente desde agosto del año pasado.

“Sería hermoso volver a Bolívar. ( ) Puedo aportar algo. Si fuese como jugador sería maravilloso, o puedo aportar algo a algún grupo que me toque estar”, apuntó el atacante charrúa durante una entrevista audiovisual de Bolívar Tv.

Ferreira es uno de los ídolos de la Academia, a la que se sumó en enero de 2009, procedente del Defensor Sporting. Desde su llegada no se cansó de marcar goles, actualmente es el máximo goleador en los superclásicos ante The Strongest, con 23 tantos.

“Yo no puedo terminar mi carrera así. Tengo que terminar jugando. Quiero volver a jugar profesionalmente, ojalá que pueda ser en Bolivia. Veré si son seis meses o un año. Quiero retirarme en un campo de juego”, insistió el futbolista que contó que aunque no tiene club, se entrena todos los días. “Siempre trato de entrenarme en casa. Estaba entrenando en el club Artigas Capital, que entrará por primera vez en la C del fútbol uruguayo. Estaba entrenando ahí hace un mes. Ahora trabajo en casa”, contó la Fiera, desde Uruguay.

Fuente:paginasiete.bo