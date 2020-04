La atención de pacientes leves, moderados y graves de Covid-19 en Cochabamba se centralizará en 10 hospitales públicos del departamento, dos con seis Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y dos con siete terapias intermedias. En tanto, las cajas y clínicas privadas tienen que acoplarse al plan de acción de la Gobernación.

Siete de los 10 centros están en la región metropolitana, donde vive el 70 por ciento de la población de 1,3 millones de habitantes, uno en el valle alto, uno en el trópico y uno en el cono sur.

Los hospitales Viedma y Solomón Klein están designados para atender pacientes severos con coronavirus, que ha causado una pandemia en el mundo con epicentros en China, Italia, España, EEUU y Ecuador.

El primero cuenta con tres cubículos de terapia intensiva para atender casos de Covid-19 y el segundo con la misma cantidad, según el plan de la Gobernación contra el coronavirus que se presentó para que la Asamblea Departamental apruebe 37 millones de bolivianos para la prevención y control de la emergencia sanitaria.

El Solomón de Sacaba y el hospital del Sur cuentan con terapias intermedias: cinco en el primero y seis en el segundo. Además, se instalaron cuatro respiradores en el Sur.

Sin embargo, el director del Solomón Klein, Carlos Nava, expresó que el equipo de terapia intensiva continúa en cajas. “Ni siquiera sabemos si los equipos están completos o no”, declaró.

El Sur cuenta con 40 camas para aislamiento para casos leves, pero espera la asignación de ítems. Se prevé usar también el del Norte. También están los hospitales de Villa María y Calvario para la atención en Quillacollo, pero se tienen que adecuar. En Colcapirhua se tiene el Cuschieri. En el valle alto el Manuel Ascencio Villarroel y en el trópico el San Francisco de Asís. Además, está el hospital de Mizque en el cono sur.

La gobernadora Esther Soria dijo que Mizque cumple estrictamente la cuarentena contra el Covid-19. El alcalde Melecio García expresó que necesitan ítems y equipos de bioseguridad.

En opinión de la asambleísta Lizeth Beramendi el plan departamental “ha quedado caduco y desfasado de la realidad actual y del avance del virus”. Cochabamba cerró marzo con 20 casos.

También, observó que no se haya coordinado con el Sedes, porque se tenían definidos tres hospitales: del Sur, Solomón Klein y Viedma. Sin embargo, en el plan están contemplados 10 centros.

“El plan establecía el requerimiento de insumos y equipamiento al Ministerio de Salud por 11 millones de bolivianos, obviamente, el Gobierno central no desembolsó, porque las alcaldías y gobernaciones tienen que cubrir esas compras con sus propios recursos”, afirmó.

El asambleísta Mario Orellana valoró que Cochabamba tenga un plan departamental, pero considera que se tiene que adecuar.

“El Gobierno nacional no ha sacado un plan, sólo lineamientos y no dice cuánto tiene para ejecutar; el Gobierno departamental tiene que tener un plan. La Gobernadora ya no se puede quejar, sino que tiene ejecutar los recursos no sólo en el eje, sino en provincias”, manifestó.

MUNICIPIOS

Población y proyecciones

En la región metropolitana se halla el 70 por ciento de la población y 30 en las zonas rurales. En siete municipios del eje viven 1,1 millón de personas. Les sigue el trópico con 191 mil (10%), en los valles hay 151 mil (9%), en el cono sur 146 mil (8%) y en la zona andina 110 mil (7%).

Se prevé, según estudios, que Cochabamba tenga entre 2.000 y 20.000 casos de Covid-19 en los próximos cuatro meses. La estimación fue hecha por el investigador Yercín Mamani según tres escenarios posibles, que dependen del cumplimiento total o parcial de la cuarentena.

En los 10 hospitales se cuenta con alrededor de 70 médicos, 120 licenciadas en enfermería y 120 auxiliares, pero si la situación por el Covid-19 se descontrola serán insuficientes para la atención.

4_me_4_los_tiempos.jpg

La Gobernadora entrega equipos de bioseguridad.

LOS TIEMPOS

El plan se centra en la vigilancia y el autocuidado contra el virus

Tras la declaratoria de alerta roja y emergencia sanitaria en Cochabamba, en marzo, la Gobernación proyectó usar 7 millones para el equipamiento del hospital Viedma y 3 en la logística para la Policía y las Fuerzas Armadas, pero en abril decidió presentar un presupuesto de 27 millones más para la prevención, control y atención.

Con los 37 millones de bolivianos se prevén trabajar en varias líneas de acción. La principal es la vigilancia epidemiológica para la identificación de casos sospechosos y de Covid-19 en establecimientos de salud públicos, privados y de la seguridad social.

También anuncian la difusión de información adecuada sobre el Covid-19 para promover el autocuidado para disminuir el riesgo de transmisión del coronavirus, una enfermedad que ha afectado ya a más de 100 países. Los sectores de salud, públicos, privados y del seguro social a corto plazo, en función de la definición de atención a los pacientes, caracterización y capacidad resolutiva de sus establecimientos deberán prever y organizar el recurso humano necesario.

En procura de abarcar a los sectores desfavorecidos, también, se implementó un hospital móvil para la atención de la población en situación de calle, que cada día recorre puntos estratégicos para detectar pacientes sospechosos o positivos y frenar la propagación del Covid-19.

