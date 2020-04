La población de Punata decidió cerrar este domingo sus vías de ingreso y salida tras recibir con sorpresa la información del fallecimiento, velorio y posterior entierro normal de un hombre de 68 años víctima del coronavirus en la comunidad de Tajamar. La noticia causó alarma en la localidad porque el cuerpo del difundo habría sido manipulado por sus famiiliares que ignoraban las causas de la muerte.

En declaraciones a la prensa local, la alcaldesa de Punata Clary Mabel Montaño expresó su indignación porque las autoridades de Salud manejaron el caso sin la mayor responsabilidad y coordinación. Se conoce que el hombre fue internado en el centro de Salud la Caja Nacional el pasado jueves, falleció al día siguiente y el Ministerio de Salud hizo conocer recién la confirmación de las pruebas de laboratorio la noche del sábado.

Hasta entonces el difunto fue manejado por sus familiares y enterrado en forma tradicional, sin normas de bioseguridad porque no conocían que el hombre de la tercera edad, había sido alcanzado por el coronavirus en un lugar o contacto que está en investigación.

Tras conocer el caso positivo, las autoridades locales viajaron hasta Tajamar, distante a 10 km del centro urbano, para tomar control de los familiares que tuvieron acceso al cadáver y eventualmente disponer medidas de aislamiento.

Entre tanto la alcaldesa pidió al Concejo Municipal emitir una resolución de cierre temporal de acceso y salida de la población, y ordenó suspender toda actividad comercial en la población debido a que el anciano fue enterrado sin ningún tipo de bioseguridad en el cementerio general de Punata.

Sin embargo los dirigentes no esperaron la resolución municipal y por su cuenta decidieron cerrar con escombros de tierra todo ingreso al municipio, exhortando a los vecinos a no salir de sus casas, mientras se cumplan las tareas de bioseguridad y no se expanda el contagio local.

Cochabamba reportó hasta la fecha 24 casos de Covid-19 en Cochabamba; hay un primer paciente recuperado pero el caso de Punata, sería el primer fallecido en el departamento.