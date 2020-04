María Mena M. / Cochabamba

El Chapare, la zona cocalera de Bolivia y el bastión político del MAS, ha sacado a relucir su lado más sensible en estos tiempos de coronavirus, al haber frenado la propagación del Covid-19. Se cumple un mes de pausa epidemiológica en la región desde que se detectó allí un caso positivo, que fue el primero en Cochabamba.

“En el municipio de Chimoré (en el Chapare) han sido muy precavidos cuando apareció el virus. Aplicaron las medidas protocolares, las autoridades municipales y las organizaciones sociales actuaron oportunamente”, afirmó Judith Romero, secretaria de Salud de la Gobernación de Cochabamba.

El trópico cochabambino está conformado por seis municipios: Colomi, Villa Tunari, Shinahota, Entre Ríos, Puerto Villarroel y Chimoré. En este último territorio un hombre de 43 años – hijo de la paciente cero de Oruro que llegó de Italia- dio positivo al nuevo coronavirus que pone en emergencia sanitaria al mundo.

Sus parientes más cercanos ingresaron en cuarentena total, fueron sometidos a pruebas y en ninguno de ellos se hallaron rastros de la enfermedad. Desde entonces, el virus no se propagó ni ingresó pese a que el Chapare limita con Santa Cruz, el epicentro epidemiológico con más de 130 personas infectadas.

El Ejército supervisa el cumplimiento de la cuarentena en el Trópico.

“No tenemos más casos positivos. Creo que se debe a las medidas inmediatas y la organización con los sindicatos y todas las autoridades”, afirmó el alcalde de Chimoré, Silveriano Lara. Añadió que los miembros del Centro de Operaciones de Emergencia se reúnen permanentemente para realizar evaluaciones y analizar si es necesario aplicar otras medidas aparte de las de los Decretos Supremos 4199 y 4200, que contemplan obligaciones y sanciones a los infractores de la cuarentena.

El virus ingresó a ocho de los 48 municipios de Cochabamba. Los mayores casos se concentran en el eje metropolitano y en los valles; la zona andina es la única región de la Llajta que a la fecha no ha registrado ni un caso positivo manteniéndose al margen de las estadísticas epidemiológicas.

Para Romero, esta particularidad de la zona andina –compuesta por ocho municipios- se debe a que posee una población dispersa. “La región andina es muy especial. Ahí no hay concentraciones de poblaciones. La gente vive en pueblos y ese es un elemento fundamental. Hasta el momento no se ha registrado ni un caso positivo en esos municipios, pero igual se asumen previsiones y medidas de seguridad”, explicó la funcionaria.

Chimoré: organización sindical

Las autoridades de Chimoré consultadas por Página Siete coincidieron en que el virus no se propagó gracias a las medidas oportunas que se asumieron una vez que se les notificó sobre el primer infectado. La organización sindical, el cierre de sus dos vías troncales, el control militar y el trabajo comunitario como castigo por infringir la cuarentena son las claves del municipio para contener la pandemia.

“Hay el compromiso de los dirigentes en cumplir con las normas. No hay multas (internas) a los infractores, pero lo que hay es el trabajo comunal de dos a tres horas y con eso están escarmentando y ya no están saliendo (en los horarios prohibidos). Los militares controlan para que se cumpla la cuarentena”, afirmó Juan Sandoval Solís, presidente del Comité Cívico de Chimoré.

Fumigación de barrios y mercados en la localidad cochabambina de Sacaba.

Fotos: GAM Sacaba

Este trabajo comunitario consiste, principalmente, en labores de jardinería, pintado de la infraestructura policial o municipal u otras obras en beneficio de la comunidad.

Los demás municipios del trópico reforzaron las medidas preventivas con el cierre de la carretera principal que une la región con Santa Cruz y Cochabamba. Permiten únicamente la circulación de camiones con alimentos; en los retenes y puntos de control todos los vehículos son fumigados para eliminar cualquier rastro del virus.

El presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco), Héctor Arce Rodríguez, es más escéptico respecto a la pausa y el silencio epidemiológico en el Chapare y en la zona Andina. Si bien destaca las medidas preventivas que se asumen en estos municipios, Arce está convencido de que hay casos sospechosos o positivos, pero la carencia de pruebas de detección de la enfermedad impide un oportuno diagnóstico.

“Quiero ser honesto, los municipios no tienen los reactivos o los kits para la toma de las muestras. No hay lo suficiente y esto es un gran perjuicio porque no se tiene datos reales de los casos que hay en las regiones ni en toda Bolivia”, advirtió el representante de los 48 municipios de Cochabamba.

Tareas de fumigación en las poblaciones del Chapare.

El lado positivo de Oruro

Oruro y Santa Cruz fueron los primeros departamentos en confirmar casos positivos del Covid-19 (uno en cada región), el 10 de marzo. El pico más alto que llegó Oruro se presentó una semana después con ocho personas infectadas, de las cuales cuatro se recuperaron y ya no son portadoras del virus.

Oruro mantuvo una pausa epidemiológica durante 21 días hasta el pasado viernes cuando se detectó el noveno caso de coronavirus: un hombre de 45 años que falleció en el Hospital Obrero de esa capital.

No obstante la prolongada pausa epidemiológica evitó muchos contagios. Sus resultandos fueron atribuidos a las medidas internas dispuestas por las autoridades locales al aplicar una cuarentena media desde el 16 de marzo y total desde el 23. En reiteradas oportunidades, el Gobierno ponderó esos resultados positivos ya que cada día en el país se incrementan los pacientes al igual que los decesos.

Todo lo contrario sucede en Santa Cruz, el departamento más poblado del país, donde se han disparado los casos.

El área metropolitana y los valles, los más golpeados

El reporte epidemiológico del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, hasta el 9 de abril, dio cuenta de 47 casos positivos de Covid-19 y dos decesos. Los municipios del eje metropolitano y de los valles concentran el mayor número de pacientes infectados.

Para Judith Romero, secretaria de Salud de la Gobernación de Cochabamba, en ambas regiones se han disparado más positivos debido a que concentran el mayor número de habitantes de Cochabamba, dificultando el cumplimiento de la cuarentena.

“La mayoría de los casos están en los municipios intermedios donde hay más concentración de personas como en Cercado, Quillacollo, Cliza y Punata; mientras que Omereque tiene habitantes más dispersos y mantiene cifras bajas», precisó.

Los municipios del eje metropolitano con personas infectadas son: Cercado con 21 casos, Sacaba dos y Quillacollo dos. Cercado, la capital de Cochabamba, concentra casi el 50% de los enfermos, 10 de los cuales corresponde a la zona de Sarcobamba, por lo que el Sedes anunció su “encapsulamiento”.

Los poblados del Valle son: Santivañez con 10 positivos, Punata con cinco y Cliza con dos. Además, Chimoré reporta un caso y Omereque cuatro.

La región valluna se caracteriza por ser el principal productor de alimentos del departamento , lo que hace dificultoso paralizar y aislar a sus localidades. Ello significaría un posible desabastecimiento.

Fuente:paginasiete.bo