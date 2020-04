Página Siete Digital / La Paz

El alcalde de Colchane, en Chile, Javier García, afirmó este sábado por la tarde que Bolivia debe solicitar la nómina de los compatriotas que están varados en la frontera, mediante la Cancillería. Migración dijo que la autoridad chilena se resiste a entregar esa información.

«No se ha recibido ninguna solicitud del Gobierno boliviano respecto de listas de sus ciudadanos que se encuentran en la frontera. Además, esa información debe ser solicitada entre las cancillerías de ambos países y no de un director de migración a un alcalde en Chile», señaló García, en un comunicado de prensa.

La mañana de este sábado, el director General de Migración, Marcel Rivas, afirmó que desde hace tres días había solicitado a su par chileno y también al Alcalde de Colchane la nómina de los connacionales que esperar ingresar a Bolivia, por vía Pisiga, frontera con Chile, pero que hasta la fecha no fue remitida.

«Habrá que preguntarle al alcalde de Colchane por qué no quiere entregar las nóminas de los bolivianos que están en el lado chileno, porque nosotros le hemos solicitado hace tres días las listas. Hemos hecho un requerimiento oficial a Migración Chile, al igual que al Alcalde, pero hasta ahora no nos han entregado esa información no sabemos por qué lo ocultan, deben tener algún problema con esas listas», cuestionó Rivas.

Al respecto, García insistió que desconoce si se hizo solicitudes mediante la vía diplomática y que «sería exagerado» que la Cancillería chilena solicite esa información a un municipio.

Desde la pasada semana, más de 500 bolivianos están varados en la frontera, aunque otras fuentes señalan que son 700 y otros mencionan más de mil compatriotas, quienes esperan ingresar a Bolivia, que cerró sus fronteras por el coronavirus.

