Página Siete Digital / La Paz

El director del Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael Quispe, realizó la noche de este domingo una transmisión por Facebook Live como respuesta al ministro Arturo Murillo, quien le pidió renunciar por haber hecho reuniones en días pasados sin respetar medidas de bioseguridad, ni el distanciamiento social.

«Mis hermanos necesitan apoyo, necesitan enterarse cómo pueden evitar contagiarse con esta enfermedad», afirmó Quispe. Además, pidió acceso a la tecnología para toda el área rural.

En una conversación en la que habló en castellano y aymara afirmó que algunas personas en el área rural no ven ni televisión, no se enteran de las noticias y no conocen sobre la pandemia.

«Eso no llega a la comunidad. Por eso, mis hermanos necesitan que se les hable en idioma nativo. Muchos no entienden el castellano», comentó y citó el Decreto Supremo 4200 y el artículo 9 que habla del Deber de Colaboración en el marco de la Emergencia Nacional.

«Vamos a continuar apoyando, donde sea necesario. Vamos a seguir trabajando con mis hermanos para ver cómo utilizar las normas de bioseguridad. Muchos necesitan saber sobre los créditos y temas así que no han llegado a conocer», aseveró.

Comentó que vio centros de salud en pésimas condiciones y que llevó víveres a personas de la tercera edad y necesitados. «No vamos a hacer política. Vamos a apoyar a todos los ayllus, provincias y markas que lo necesiten», finalizó.

