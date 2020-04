“Los Montenegro”, una familia de médicos solidarios, instalaron una cámara de desinfección para usarla con las familias de escasos recursos de su barrio que acuden a su casa para recibir un plato de comida o llevarse algunas verduras que les ayuden a sobrellevar la cuarentena por la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Las personas que reciben los víveres agradecen el desprendimiento de la familia Montenegro.

«Estos productos están destinados a las familias que no tienen. Como todas las personas fuimos a abastecernos se me ocurrió hacer llevar un poco de lo que tengo a las personas que no tienen», expresó uno de los integrantes de la familia Montenegro.

El punto de distribución de alimentos gratuitos es en la avenida D’Orbigni esquina San Lorenzo. La familia Montenegro reparte los productos desde las 5:00 hasta las 12:00.

Fuente:lostiempos.com