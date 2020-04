Robert Blanco: “Nunca antes se vio una crisis así en la historia del fútbol boliviano como ahora”

El vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Robert Blanco, sostuvo ayer que la crisis económica y deportiva por la que atraviesa el balompié nacional, principalmente los integrantes de la División Profesional, nunca antes se había vivido ni en las peores épocas.

La Covid-19 es la causante de que el fútbol se haya paralizado en Bolivia y la mayoría de los países del mundo, situación que pone en alarma a la dirigencia nacional. Se solicitó ayuda al Gobierno nacional, a FIFA y Conmebol para paliar las pérdidas, aquellas que fácilmente oscilan entre 200.000 y 300.000 dólares por la postergación de las eliminatorias sudamericanas Catar 2022 y la Copa América Argentina-Colombia 2020.

El Número Uno conversó con Blanco sobre esta situación, la negativa de la rebaja salarial de los futbolistas correspondientes a marzo, abril y mayo, entre otros temas.

– ¿Cuál es la visión de la FBF sobre esta situación crítica en el fútbol nacional por el coronavirus?

– Como federación se llamó a un Consejo Superior de la División Profesional, en el cual los 14 clubes mostraron su preocupación por la situación y tomaron una buena decisión, porque antes que la presidente (Jeanine Áñez) dicte la cuarentena, se decidió jugar a puertas cerradas y luego se suspendió el campeonato. De forma virtual nos reunimos y los 14 clubes están preocupados por los salarios de los jugadores. Formamos una comisión para negociar con los jugadores y se llamó a una reunión con los capitanes de los equipos, pero nos reunimos con Fabol, se les explicó la situación a la que llegamos los clubes y la decisión que se tomó de pagar el 50 por ciento del salario de marzo y solo el 25 por ciento de abril y mayo. No aceptaron, dijeron que hablarían con los capitanes y quedamos en otra reunión. Ya pasaron más de 10 días y no nos volvimos a reunir el miércoles con los clubes.

– ¿Es esta la peor crisis de la historia del fútbol boliviano?

– Yo fue dirigente desde 1987 hasta 1992 en Destroyers. De ahí ingresé de nuevo en 2015 con Pedro “Choco” Rivero y en todo ese tiempo nunca vi esta crisis. Jamás oí presidentes decir que no quieren ser partícipes de una debacle institucional. Eso pasó con varios equipos como Sport Boys, Universitario, Petrolero. Cada año hay uno o dos clubes con dificultades económicas, pero ahora ver a tantos equipos en dificultades es algo que no se vio antes.

– ¿Cuáles son las consecuencias que arrastran los clubes?

– Fabol se reunió virtualmente con cada presidente de los clubes y ellos les explicaron la situación. Su abonado y su masa societaria se vino abajo prácticamente al 100 por ciento, los sponsors se le fueron a los equipos, además que ahora jugar con estadio vacío es complicado por la recaudación. Por esta pandemia, cuando vayamos a volver a trabajar, seguro nos pondrán más restricciones (si se reanuda el campeonato). Estoy casi seguro que (las autoridades) nos dirán que juguemos a puertas cerradas. No digo que las recaudaciones son lo que más dinero le puede entrar a los clubes, pero ayuda y le alcanza a pagar al menos una o dos planillas. Hay partidos clásicos que pueden ayudar a salvar esto, pero recordemos que los clubes pagan 11 planillas (al año). Los dirigentes ponen de su bolsillo, no es como en otros países donde ingresa dinero al deporte desde los impuestos. Como federación hicimos contactos con el actual Gobierno para ver esos porcentajes para que nos ayuden a todos los deportes, pero con la pandemia no podremos negociar hasta que eso pase. En este momento del coronavirus, lo último en lo que pensará el Gobierno es en el fútbol por la emergencia sanitaria.

– Los dirigentes advirtieron con renunciar si no hay mejoras. ¿Qué puede suceder?

– Los presidentes de los clubes sacan dinero de sus bolsillos. Muchos tienen empresas que están paradas, sus trabajadores tienen familias y ellos también. Dijeron lo que pueden pagar a los jugadores y sabemos que no morirán de hambre por esas rebajas. A los que ganan mil o menos dólares, no se les tocará su salario, pero sabemos que podrán recibir un sueldo para vivir. Estamos viviendo una emergencia, tratando de sobrevivir. El dirigente no está produciendo sus ingresos y algunos advirtieron que si no aceptan los montos propuestos, no quieren ser cómplices de la debacle de sus instituciones y piensan en dar un paso al costado. Son siete al menos que están en ello; los otros cinco están tratando de cumplir con todo.

-¿Los jugadores están de acuerdo?

– La mayoría de los clubes hablaron con sus capitanes y sus jugadores. Todos están de acuerdo y conocen de los problemas que tienen sus dirigentes, pero también indican que ellos pertenecen a una agremiación y así sucede. Lo que se quiere es que los dirigentes se reúnan con los 14 capitanes y se dé a conocer la realidad. Esperemos que al año, con los nuevos derechos de TV, mejore la situación que estamos viviendo.

“HAY CLUBES QUE NO CUMPLEN”

“La Licencia de clubes no ve los contratos o sueldos, eso lo ve la FBF. En los tribunales, tanto jugadores como clubes pueden acudir. En el caso de San José se deben tantos meses de sueldo. Con la conminatoria se le quitarán tres puntos, luego seis y después el descenso. La federación está jalando mucho la pita, pero en Conmebol pueden ver la situación. Se habló con el Gobernador, con las autoridades de Oruro, pero ya no podemos hacer nada más. Luego ¿Quién les paga a los jugadores si San José se va?”, comentó Robert Blanco, vicepresidente de la FBF sobre el momento delicado que vive el deporte rey.

Fuente:laprensa.com.bo