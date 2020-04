Página Siete / La Paz

El Comité Cívico de Oruro emitió una resolución en contra de Futbolistas Agremiados de Bolivia para declarar personas no gratas a Milton Melgar y David Paniagua, líderes del sindicato de jugadores, a quienes acusan de pretender “a toda costa la desafiliación de San José”. En tanto, ambos representantes de Fabol aclararon que “nunca” pidieron la desaparición del Santo y llamaron a entidades de la ciudad orureña a salvar a su equipo.

Los cívicos reaccionaron “ante la mala actitud de Fabol y en particular de su cúpula directriz a la cabeza de Paniagua y Melgar”, a nombre de “la Fejuve e instituciones vivas, barras bravas como la temible Oruro, pabellón norte y forever”.

En la resolución se establece que se acudirá “a las instancias legales pertinentes para demandar” porque “se ha mellado la dignidad de todo un departamento y de todos los seguidores de San José esparcidos por el país y más allá de las fronteras”.

Sobre el tema, Paniagua aclaró que Fabol no pidió la desaparición del Santo. “Sugerimos a los jugadores que hagan una demanda conjunta, pero ellos no aceptaron. Nosotros no queremos que el club desaparezca. Queremos que la gente apoye a su equipo. ¿Dónde están las instituciones y los hinchas para salvar a su equipo?”, apuntó el jurista durante una conferencia de prensa virtual desde Santa Cruz.

El miércoles, los capitanes de los 14 clubes del país determinaron que para solucionar la crisis de Fabol y la División Profesional se debe dar “prioridad a la situación delicada del club San José y todos los clubes deberán estar al día con sus planillas salariales hasta el mes de febrero”.

San José está sumido en una grave crisis económica que se incrementó con la pandemia para evitar la expansión del coronavirus en el país. El Santo arrastra deudas por más de 4 millones de dólares y debe salarios de hasta seis meses a sus futbolistas.

