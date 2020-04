Ocho de los 48 municipios de Cochabamba, incluyendo al territorio autónomo de Raqaypampa, están afectados por el coronavirus a poco más de un mes de haberse detectado el primer caso de Covid-19 en el municipio de Chimoré.

Menos de la mitad de los casos de Covid-19 están en Cercado, 25 de 59 (42 por ciento). En tanto, Santiváñez le sigue con 12 pacientes (20 por ciento), luego está Punata con ocho (14 por ciento), Omereque con cinco (9 por ciento), Quillacollo con cuatro (7 por ciento), Cliza con dos (3 por ciento), Sacaba con dos (tres por ciento) y finalmente Chimoré con uno (2 por ciento), según el reporte del Sedes hasta el viernes. Ver infografía.

En tanto, el departamento es el tercero con más pacientes a nivel nacional. La situación preocupa al personal de salud, porque faltan implementos de bioseguridad, lo quedificulta la aplicación de protocolos en los hospitales y centros de salud.

Hasta el 17 de abril los casos continuaban ascendiendo. Con 218 en Santa Cruz, 120 en La Paz, 59 en Cochabamba, 38 en Oruro, 11 en Pando, dos en Tarija, uno en Chuquisaca y ninguno en Beni.

Hasta la fecha cinco de los ocho municipios han asumido acciones más drásticas que sólola cuarentena nacional por la emergencia nacional por la Covid-19.

Las autoridades y vecinos de Chimoré, Punata, Santiváñez, Cliza y Quillacollo señalaron que la circulación de personas y vehículos se restringió al mínimo en medio de dificultades para que la población acatelo dispuesto.

Mientras que Cercado, Sacaba y Omereque optaron sólo por reforzar las tareas de desinfección de vías y espacios públicos donde existe aglomeración de personas.

Punata

El municipio radicalizó la cuarentena tras la primera muerte de un paciente con Covid-19 en Cochabamba. El 4 de abril cerró mercados y bancos.

“Hemos habilitado mercados móviles para abastecer a la población, hemos instruido cuarentena total con cierre de entidades bancarias y centros de abasto desde el lunes”, informó la alcaldesa Clary Mabel Montaño.

La determinación se tomó porque el paciente, de 68 años, fue velado y enterrado sin cumplir con los protocolos de bioseguridad, lo que elevó el riesgo de contagio por la asistencia de unas 80 personas al funeral.

Trópico

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de Trópico, Asterio Romero, señaló que en Chimoré y los municipios aledaños se socializósobre el peligro de la propagación del virus. Además, la presencia de las Fuerzas Armadas hizo que los pobladores tomen más conciencia para mantenerse en sus viviendas y chacos.

En Chimoré se registró el primer paciente con coronavirus de Cochabamba, el 12 de marzo. El municipio se aisló y restringió toda la circulación de personas y motorizados.

Santiváñez

En Santiváñez sólo los primeros días se acataron las restricciones y la ausencia de policías dificulta las tareas de control, según pobladores que indicaron que se solicitó a las autoridades municipales sancionar a quienes incumplan las disposiciones, porque los casos aumentan día que pasa.

Este medio intentó contactar en reiteradas oportunidades con el alcalde Hugo Escalera, pero sin éxito.

Cliza

El municipio cumple con la cuarentena nacional, pero además aisló a los familiares y contactos del primer fallecido con Covid-19, un poblador que vino del Plan 3.000 de Santa Cruz. Además, supervisó que se cumpla el protocolo de bioseguridad con el segundo fallecido , éste fue cremado.

Quillacollo

El municipio aplicó una cuarentena total por tres días tras confirmarse cuatro casos y un fallecido en el municipio. Además, cerró sus principales accesos para limitar el tráfico vehicular.

Salud

El representante de la Federación de Trabajadores en Salud, Adalid Gutiérrez, señaló que el sector analiza asumir medidas de presión para exigir la dotación de material de protección.

“Aún no vemos la distribución de insumos en provincias ni en el hospital Viedma, se dice que nos están entregando cuando no es así. En una reunión se nos informó que todavía no ha llegado el equipamiento como rayos X y respiradores”, puntualizó.

También resta habilitar el hospital de Norte en Cercado, el municipio con más pacientes con Covid-19, en caso de que el del Sur sea rebasado.

ATENCIÓN

Hospitales y afectados

En todo el departamento se tienen identificados 10 hospitales para la atención de pacientes con de Covid-19. Tres de ellos están en el eje: Norte, Viedma, Sur y Solomón Klein. El primero es el que más intervención requiere, porque las instalaciones aún no funcionan por falta de personal y equipamiento.

Se prevé que Cochabamba requerirá de unas 50 unidades de terapia intensiva en los cuatro hospitales. En el Viedma no se han incrementado las terapias, en el Sur se tienen ocho y hay nueve en el Solomón.

La población más afectada por el coronavirus, que ha causado una pandemia en el mundo con más de 140 mil muertes, en Cochabamba son jóvenes y adultos de entre 19 y 31 años. También se tiene el registro de un niño, de 10 meses.

Se estima que la tasa de letalidad en el departamento es de 8,5 por ciento con cinco vidas perdidas, cuando la OMS prevé un 3,5. En la mayoría de los decesos las personas tenían una enfermedad de base como fibrosis pulmonar e insuficiencia renal.

