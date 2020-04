El equilibrio entre salud pública y necesidades de la población

El día de hoy, muchas economías en el mundo continúan herméticamente cerradas y los Estados aumentan cada vez más las restricciones hacia sus habitantes, debido a las consecuencias y secuelas que están dejando los contagios de Covid-19 en sus poblaciones y en sus sistemas de salud, así como el impacto político que la pandemia está teniendo sobre sus gobiernos.

En el caso nuestro, los bolivianos llevamos un poco más de un mes con fuertes restricciones a la circulación de personas (con intervención de las Fuerzas Armadas en algunos casos) y al funcionamiento de los comercios y negocios, debido a la pandemia que nos ha tocado vivir en un momento electoralmente sensible.

Sin embargo, surge la pregunta de si es momento o no de iniciar un retorno progresivo y gradual a la normalidad –en los términos en que podría concebirse la normalidad en estos tiempos– y de equilibrar las necesidades de salud pública con las demás necesidades de la población.

34 días de encierro: con el pasar de los días no se concretan las medidas de salud y gana terreno el poder represivo del Estado

El día de hoy se cumplen 34 días desde que, el 17 de marzo de 2020, el gobierno de la presidenta interina, Jeanine Añez, emitió el Decreto Supremo 4196, declarando la “emergencia sanitaria nacional” y la “cuarentena” en todo el territorio nacional contra el brote de Coronavirus.

Sin embargo, desde al menos un par de semanas previas a ello, el gobierno interino ya venía emitiendo algún tipo de normativa para la prevención y control de la pandemia.

Por ejemplo, el 4 de marzo de 2020 el gobierno interino aprobó el Decreto Supremo 4174 que autorizaba al Ministerio de Salud y a los gobiernos autónomos departamentales y municipales, efectuar contrataciones directas de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico, y servicios de consultoría de personal en salud, para la prevención, control y atención del Coronavirus.

Es decir que han pasado prácticamente 47 días -un mes y medio- desde que los tres niveles de gobierno: el gobierno central, las gobernaciones y las alcaldías, tenían la posibilidad de realizar contrataciones de bienes (medicamentos, insumos, reactivos y equipamiento médico) y servicios (personal en salud) para hacer frente a la pandemia.

No obstante, el pasado martes 14 de abril, la presidenta interina anunció que la cuarentena total se extendía hasta fin de mes (30 de abril) y que en una semana (que se cumple el día de mañana) se evaluaría la posibilidad de una flexibilización regionalizada de las medidas de confinamiento.

En caso que no exista tal flexibilización, los bolivianos estaremos destinados a cumplir un confinamiento forzoso de 44 días, en el que el gobierno interino ha sido altamente ineficaz para el cumplimiento de sus tareas en materia de salud, pero sobradamente eficiente para incrementar sus facultades represivas, más allá de lo que permiten la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales en materia de derechos humanos: sólo ayer, 30 personas acusadas de «delitos contra la salud» fueron enviadas a la cárcel.

¿Para qué sirve la cuarentena?

Una pregunta legítima a estas alturas de la pandemia, es ¿para qué realmente sirve la cuarentena?

El propio gobierno interino definió el término “cuarentena” en el Decreto Supremo 4196, de la siguiente manera:

“Cuarentena: entendida como la restricción de las actividades y la separación de personas enfermas o personas identificadas como sospechosas de portar la enfermedad del resto de la población, o de equipajes, contenedores, medios de transporte, mercancías sospechosas y otras, de forma tal que se prevenga la posible propagación de la infección o contaminación, sin especificar periodos de tiempo los que dependen del brote de cada infección.”

Conforme a esta definición, la cuarentena serviría únicamente para evitar el contagio del virus entre la población, restringiéndose las actividades diarias y separándose a las personas infectadas de las personas sanas.

Sin embargo, la cuarentena debiera servir para algo más.

La cuarentena no debiera contemplar simplemente una actitud inerte a fin de evitar contagios y esperar que el virus “milagrosamente desaparezca”, como hilarantemente vaticinó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que pasaría en ese país hasta el mes de abril.

La cuarentena es también una oportunidad para que los distintos niveles de gobierno, e incluso el sector privado de salud, hagan su trabajo, es decir, adopten todas las medidas necesarias para dar a la población la posibilidad de volver a la normalidad en el tiempo más corto posible.

Ello quiere decir, que el tiempo debiera ser aprovechado en la compra de medicamentos, insumos, reactivos y equipamiento médico, necesarios para que, en caso de contagio, las personas puedan ser debidamente atendidas en los hospitales, sin temor a que la falta de medicamentos o respiradores artificiales pueda costarles la vida.

En efecto, al disminuirse radicalmente la velocidad de los contagios mediante el confinamiento, los hospitales y el personal médico no se ven superados por el número de enfermos, lo que básicamente compra el tiempo necesario para que los distintos niveles de gobierno realicen las gestiones correspondientes para afrontar la pandemia.

De otra manera, la cuarentena carecería de sentido en cuanto a la posibilidad de volver a tener una vida normal –o lo más normal posible-, lo que debiera constituirse en el objetivo principal.

En tanto no exista vacuna, el Covid-19 debe ser asimilado como un aspecto más de nuestras de vidas

Según el diario español El País, América Latina supera los 100.000 contagios y registra 4.924 muertes.

Asimismo, desde el 29 de febrero, los Estados Unidos registra un total de 40.683 muertes y en el mundo se han registrado más de 2,4 millones de casos confirmados de Covid-19 y el virus ha cobrado la vida más de 165.000 personas, según reportó el matutino estadounidense The Washington Post.

En Bolivia, se tienen más de 465 casos confirmados y más de 31 personas fallecidas por Coronavirus, números que, en los próximos días, irán en ascenso. A medida que se escriben estas líneas aumentan los casos confirmados y los decesos en Bolivia.

En ese escenario, surge la pregunta de si la disyuntiva debiera ser ¿enfermarse o quedarse en casa? A pesar que esa ha sido la consigna desde todos los ámbitos, público y privado, no debieran ser las únicas dos opciones de las que podamos elegir.

El gobierno interino, a fin de crear temor en la población y mantenerla en casa, ha repetido tal consigna hasta el hartazgo, mostrando incluso, a través del Ministerio de Comunicación, un spot en que el Coronavirus mismo nos hablaba de las terribles cosas que nos haría a los bolivianos si salíamos a las calles.

El hashtag más usado hasta ahora en las redes sociales es #QuédateEnCasa y empresas telefónicas privadas como Nuevatel, dueña de la marca Viva, incorporó en nuestros celulares el recordatorio del confinamiento obligatorio con la frase “VivamosDesdeCasa”.

Y es que, más allá del chiste de la propaganda usando la pandemia (que, dicho sea de paso, no es exclusividad de Viva), solo desde casa no se puede vivir.

La disyuntiva debiera ser, entonces ¿salir y que pase lo que tenga que pasar?

Tampoco. La irresponsabilidad espontánea no es la respuesta a la restricción discrecional de la vida, a la que el mundo entero se ha visto expuesto por efectos de la pandemia mundial y el pánico que acarrea.

Sin embargo, así como la utilización de los modernos cuartos de baño en las viviendas y el lavado de manos en los hospitales se iniciaron gradualmente a partir de la segunda mitad del Siglo XIX, para prevenir brotes de enfermedades e infecciones en las viviendas y reducir la tasa de mortalidad en los hospitales; debiéramos incorporar a nuestras vidas los hábitos e instrumentos necesarios y comunes para prevenir el contagio del Covid-19, o cualquier otro virus que en el futuro intente asolar a la humanidad.

Lavado de manos constante, uso de barbijo en ciertos lugares, uso de alcohol en gel, distancia social, asistencia a centros de salud ante la menor sospecha de contagio, uso de las cámaras de desinfección en oficinas públicas e instituciones privadas, entre otras, debieran incorporarse a nuestra vida diaria.

#LáveseLasManos, #MantengaLaDistancia, #PreserveSuSalud, #AcudaASuMédico o #AyudeALosDemás, debieran ser los hashtags que conciencien a las personas sobre los tiempos que nos ha tocado vivir.

Estos slogans debieran estar acompañados de políticas estatales rápidas y eficaces que permitan, por un lado, importar los medicamentos e insumos de alta tecnología necesarios para el sistema de salud y, por otro lado, fabricar a través de nuestra industria nacional los demás insumos y equipamientos necesarios para prevenir los contagios en los hogares y centros de educación y trabajo.

En suma: crear un verdadero equilibrio entre actividad cotidiana (y económica) y salud pública.

Los que ya vivimos un tiempo considerable en este planeta, debemos devolverle la posibilidad de normalidad a quienes están empezando a hacerlo: es esa nuestra responsabilidad máxima como sociedad.

El mundo y el retorno progresivo a la normalidad

El matutino estadounidense, The New York Times, informó el día de hoy que algunos países iniciaron un proceso gradual y progresivo de retorno a su cotidianeidad. Por ejemplo:

En Dinamarca se permitió que pequeños negocios empiecen a funcionar “como parte de un aflojamiento de las restricciones” y en la República Checa también se levantaron hoy algunas de las restricciones.

Sin embargo, el ejemplo más importante es tal vez el de Alemania, donde se implementaron importantes medidas de alivio a las restricciones.

Según The New York Times, en Alemania, a las “tiendas de no más de 8.600 pies cuadrados se les permitió abrir, pero a los clientes se les requirió mantener una distancia segura. Las auto-ventas, tiendas de bicicletas y librerías pueden reiniciar sus negocios, independientemente del tamaño.”

También se ha permitido a los 16 estados que conforman la República Federal de Alemania, establecer sus propias regulaciones dentro de un marco legal más amplio.

En cuanto a medidas de seguridad, se está solicitando a la gente cubrir sus bocas y narices cuando use el transporte público o se esté dentro de las tiendas. Solamente en el estado de Sajonia se está permitiendo el funcionamiento de las iglesias y algunos estados están permitiendo a sus estudiantes de bachillerato asistir a la toma de exámenes.

Independientemente de ello, las grandes concentraciones siguen estando prohibidas.

Según señala el artículo, en Alemania se han registrado 141.672 infecciones por Coronavirus, con 4.404 decesos, pero la tasa de infecciones ha disminuido y el sistema de salud alemán “ha podido hacer frente a la presión”.

Reconciliar salud pública con las demás necesidades de la población

Alemania es el mejor ejemplo de que, por un lado, el confinamiento sirve para algo más que evitar contagios y de que, por otro lado, es momento de intentar reconciliar las necesidades de salud pública con las demás necesidades de la población.

No sólo de pan viven los hombres y las mujeres, pero ahora la necesidad de llevar el pan a la mesa se está volviendo cada vez más difícil y para los sectores menos privilegiados de la población hacerlo representa poner en riesgo su libertad, pues son los únicos a quienes los estamentos militares del Estado controlan fuertemente -no hemos escuchado hasta ahora, por ejemplo, que se militaricen zonas exclusivas como San Miguel en La Paz, Equipetrol en Santa Cruz, o la zona sur en Cochabamba, en las que la gente ha hecho uso y abuso de los permisos de circulación otorgados por las gobernaciones sin ningún tipo de reglamento.

Esperemos que, el día de mañana, el anuncio sobre la evaluación prometida por el gobierno nacional interino, en sentido de si existirá o no una flexibilización por región de las medidas de confinamiento, más allá de instrucciones sobre cómo cobrar un bono o sobre cómo cargar la deuda social al sector privado mientras que el sector público en su conjunto no ha recortado sus salarios ni ha dejado de percibirlos un sólo día, venga acompañada de las esperadas noticias de compra de medicamentos, insumos, reactivos y equipamiento médico y no de mayores medidas restrictivas (y represivas) contra la población.