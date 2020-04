Manuel Filomeno / La Paz

Ante la emergencia sanitaria y la declaratoria de cuarentena total en el país, el Gobierno creó tres bonos para apoyar a las familias bolivianas ante la falta de ingresos y la crisis económica que vendrá después.

Por sus características, estos beneficios: el Bono Familia, la Canasta Familiar y el Bono Universal, han generado una gran cantidad de dudas entre la población, algunas de las cuales han sido respondidas por el Ministros de Economía José Luis Parada a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Página Siete ha recogido algunas de estas dudas y sus respuestas.

¿A quiénes beneficiará el Bono Familia? ¿Qué requisitos se necesitan para cobrarlo?

El Bono Familia de Bs 500 beneficiará a niñas y niños del nivel inicial, primaria y jóvenes del nivel secundaria de las unidades educativas fiscales, de convenio y particulares. El pago de este beneficio que comenzó el 15 de abril tiene vigencia de tres meses. Los requisitos son la libreta de calificaciones del pasado año o de los años 2017, 2018 o 2019 y las cédulas de identidad de los padres o tutores.

¿Qué pasa si no tengo la libreta de calificaciones, solo el Registro de la inscripción y el carnet?

En ese caso no podrá cobrar el bono, por eso se permite la presentación de las libretas de años anteriores, sin embargo, al tener el bono una vigencia de tres meses, puede gestionar la entrega de las libretas o encontrar las mismas para cobrar con posterioridad.

Tengo una niña en prepromoción y no tengo las libretas, sólo el número del RUDE. ¿Puedo cobrar sólo con el número? Tengo otra niña en tercero básico ¿Puedo cobrar ambos o uno por uno?

Son válidas las libretas escolares de los años 2017, 2018 y 2019 estos documentos tienen el número de Registro de Estudiantes-RUDE de los inscritos en el Sistema Educativo. Puede cobrar ambos.

Tengo una hija en nivel Inicial. ¿Con qué documento puedo cobrar el Bono Familia?

Podrá cobrar con el certificado de inscripción o certificado de nacimiento ya que están registrados en la base del RUDE.

¿Puedo recoger el Bono con certificado de nacimiento ni no tiene carnet?

Sí, puede recoger.

Si la mamá trabaja y percibe un salario, ¿el niño recibe el Bono Familia?

Sí, recibe el Bono Familia, ya que los beneficiarios de este bono son los hijos.

Si cobro el Bono Familia, ¿puedo cobrar también la Canasta Familiar?

Si cobra el Bono Familia, ya no puede cobrar la Canasta Familiar. La Canasta Familiar de Bs 400 es para las personas de la tercera edad que cobran su Renta Dignidad y no perciben otra Renta o Jubilación. La Canasta Familiar es para las madres que reciben el Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad moderada, grave y muy grave, y no vidente.

Soy ama de casa, soltera y estoy desocupada. Tengo una niña en nivel Primaria, ¿me toca el Bono Universal?

Su hija se beneficia con el Bono Familia. Usted no recibe el Bono Universal porque a través de su hija, ya está percibiendo un ingreso.

El Bono Universal es para aquellos ciudadanos mayores de 18 años que no tienen ningún ingreso económico ni perciben ninguna renta del Estado ni salario público ni privado.

¿Para los casos de adultos mayores que tengan problemas de movilidad por su avanzada edad que se puede hacer?

Para los casos en qué los adultos mayores no puedan salir a las entidades financieras, existen los siguientes números telefónicos para su ayuda: 800101610 de la Gestora en caso de adultos mayores con problemas de movilidad. Senasir, 71532879 y 2422425, para pago a domicilio de los adultos mayores.

¿Quiénes no van a poder recibir el Bono Universal?

El Bono Universal beneficia a jóvenes de 18 años que no tienen ningún tipo de ingresos y podrá ser cobrado desde el próximo jueves 30 de abril.

El requisito es ser boliviano de nacimiento, este Bono beneficia a ese universo de gente que no percibe salarios del Estado ni una entidad pública ni privada.

En el caso de una pareja de casados: la esposa no tiene sueldo, ni Bono ni otro beneficio, pero su esposo sí tiene un sueldo, ¿ella recibe el Bono Universal?

Sí recibe el Bono porque se está universalizando los beneficiarios. Sin embargo, no recibe si tiene hijo en la escuela o colegio.

Las personas que tienen un negocio independiente pero que sus hijos estudian en colegio, ¿podrán recibir el Bono Universal? ¿Y el Bono Familia?

El Bono Familia beneficia a los estudiantes, esta familia se verá beneficiada con el Bono de sus hijos.

¿Los consultores en línea podrán recibir el Bono Universal?

Los consultores en línea se benefician con el Bono Universal porque no perciben un salario fijo.

¿Me corresponde el Bono Universal? Soy brasileño pero tengo nacionalidad boliviana.

No, no corresponde, son los nacidos en Bolivia.

Si aporté a las AFP hace un año pero actualmente no tengo trabajo, ¿puedo recibir el Bono Universal?

Sí, puede, la condición es que no reciba salario en este momento, haya o no aportado a la AFP.

Fuente:paginasiete.bo