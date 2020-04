Cándido Tancara Castillo / La Paz

Al menos la falta de internet y las destrezas para el manejo de las plataformas digitales hacen que los asambleístas de algunos departamentales no se sumen a las sesiones virtuales, una medida alternativa que fue adoptada para el distanciamiento social y evitar el coronavirus.

Esto ocurrió en los departamentos de Cochabamba y Tarija, donde los representantes de las poblaciones más alejadas prefirieron hacer largos viajes para decir presente en la reunión presencial. En Oruro por las dificultades señaladas, aún se piensa mantener las sesiones presenciales. La Paz aprobó el lunes con éxito la sesión virtual piloto y los asambleístas esperan la primera convocatoria virtual para el miércoles o jueves, cuando se cree que todavía será mixto.

En Potosí hay la decisión departamental de transitar hacia lo virtual, pero aún no se han establecido los mecanismos administrativos y tecnológicos para hacer efectivo. Santa Cruz es la región que ya realizó su primera sesión no presencial y monitoreada desde la población de San José de Chiquitos, donde vive el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Hugo Antonio Salmón.

La asambleísta de Cochabamba, Lizeth Beramendi, recordó que la semana anterior probaron la primera sesión virtual que terminó siendo mixta. “Casi el 50% de los asambleístas no tiene destrezas en el manejo de las redes sociales, entonces no confiaron en el uso del Zoom (plataforma para conectarse a una reunión) y asistieron de manera física y otro tanto vía virtual; el miércoles (mañana) tendremos sesión y será mixta”.

Afirmó que los asambleístas de las poblaciones más alejadas como Bolívar y del Cono Sur (Pojo, Pocona) afrontaron las dificultades de transporte e igual arribaron a la capital para la sesión plenaria. Cree que con el paso del tiempo se familiarizarán con las nuevas tecnologías, pues las sesiones virtuales son para mantener el distanciamiento social.

Informó que los 34 asambleístas en su región ganan 11.000 bolivianos de sueldo al mes, cada uno. Tienen suplentes pero no ganan sueldos ni trabajan, pero cuando reemplazan a los titulares.

El asambleísta de La Paz, Edwin Herrera, manifestó que algunos asambleístas de la región tienen dificultades para arribar a la sede de gobierno y por ello el lunes (20) probaron la primera sesión virtual piloto con éxito y que entre el miércoles o jueves será en “serio” aunque no descartó que sea mixta mientras la gente supere alguna dificultad. Dijo que sus colegas (43) ganan entre 12.500 y 13.000 bolivianos, dependiendo de la antigüedad que tienen.

Afirmó que un equipo técnico de la Gobernación se encargó de enseñar las destrezas tecnológicas a los representantes de los paceños. Afirmó que todos tienen suplentes pero no ganan sueldos y reemplazan en caso de permiso. Recordó que la última sesión presencial, el 21 de marzo, determinó que la Gobernación de La Paz rinda cuentas por los gastos que realiza en la lucha contra el Covid-19.

El asambleísta del departamento de Tarija, Mauricio Lea Plaza, recordó que el pasado jueves (16) tuvieron una sesión virtual y presencial; tendrán otra mixta el miércoles (22). Sus colegas de lugares alejados y donde hay dificultades de comunicación prefieren arribar a la capital y estar presentes en la sesión.

Dijo que la sesión virtual poscoronarivus tiene que ser parte de un modelo de gobernación transparente. Por ahora es para evitar el contagio y para respetar la cuarentena, pero después no solo las sesiones tienen que ser virtuales sino también que todas sus decisiones sean publicadas en la nube para que la población conozcan las leyes, las peticiones de informe, etc. Dijo que también es una forma de mostrar si los 30 asambleístas trabajan o están con “manos cruzadas”.

En Tarija, dijo, los asambleístas ganan 14 mil bolivianos y los suplentes cinco mil. Estos últimos sesionan una semana al mes. Pese a ello son cuestionados, dijo.

El presidente de la Asamblea Departamental de Oruro, Edson Oxa, sostuvo que trabajan de manera “presencial, no tenemos virtual”. Dijo que ya se tiene preparado un proyecto para la transición, pero admitió que algunos colegas suyos no tienen destrezas en el uso de las tecnologías. También dijo que en algunos municipios lejanos como Litoral no hay internet o si lo hay no tienen la velocidad que se requiere. Afirmó que sus colegas ganan 11 mil bolivianos mes y los suplentes no ganan porque no trabajan.

El presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Salomón, recordó que lo primero que se hizo fue aprobar una norma para sesionar de manera virtual mientras dure la cuarentena y en la primera sesión virtual del 12 de abril aprobaron la Ley del Banco Solidario. Dijo que mientras dura la cuarentena él trabajará desde su población, San José de Chichitos, desde donde se conecta para instalar la sesión. No necesita trasladarse a la capital.

Una de las dificultades permanentes de sus colegas es la comunicación porque la velocidad del internet no es el adecuado y tienen que cambiar de una compañía a otra para conectarse. Afirmó que sus 28 colegas y sus suplentes tienen por cada curul 17 mil bolivianos al mes, el suplente trabaja una semana al mes y gana proporcionalmente con relación al titular.

Relató que el conjunto de los asambleístas está adiestrado para conectarse porque todos ahora lo hacen vía Zoom, desde reuniones de bancada hasta la coordinación de las tareas administrativas. Salomón aseguró que en su región corresponde el suplente porque los titulares nunca llegarían a los lugares más alejados del departamento para cumplir su mandato de fiscalización.

Omar Véliz Ramós, gobernador de Potosí



Es viable la sesión virtual

En Potosí se ha tomado la distancia de un metro y medio hace 10 días en las sesiones presenciales y luego sacaron una resolución para las sesiones virtuales. Los asambleístas departamentales están autorizados para usar sus vehículos desde sus territorios para llegar a la ciudad. El presidente (de la Asamblea) puede hacerlo cumpliendo los protocolos y es viable la resolución para las sesiones virtuales.

El internet por lo menos debe llegar al 80% en el departamento. Las provincias más alejadas son Sud Lípez y en el otro extremo norte están Villa de Sacaca y Acasio. En estos sectores estaría débil el internet, pero en Toro Toro, que es área turística, el internet es fluido. Los asambleístas toman las decisiones, no puedo incidir en ellos pero cuando requerimos sesiones ellos van a estar presentes o vía internet.

Considero que las destrezas no son un problema, se puede superar. El tema de la distancia territorial podría afectar a un 20%; con el 80% se puede sesionar. De cualquier forma ellos ya sacaron una resolución departamental indicando que sesionarán vía virtual y están en su derecho; habría que apoyarlos si tuvieran problemas para sesionar. Ellos sesionaron la semana anterior; yo pedí aprobación para el uso de saldos de caja y banco para la lucha contra el Covic-19 y lo aprobaron. Ahora solicitamos una ley para atender a familias vulnerables con la canasta solidaria. En cualquier momento vamos a requerir su presencia, por ahora no hay urgencia. Los 32 asambleístas ganan 14 mil bolivianos, tienen suplentes y solo ganan cuando el titular pide licencia.



