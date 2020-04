AFP / Brasil

Su acordeón es casi tan ancho como su canoa, y su música se alza sobre las copas de lo árboles: Eder Rodrigues do Nascimento, de 60 años, rema días enteros cantando versos sobre la protección de la Amazonía brasileña.

«La naturaleza depende de vosotros, dejadla vivir, el mundo entero también lo va a agradecer, con el mayor placer», canta mientras surca las aguas del Jurua, un afluente del Amazonas, por entre aldeas de casas sobre pilotes.

Ir de un pueblo a otro le lleva a veces varios días de navegación.

Solo en su modesta canoa de madera, «Eder el acordeonista», como se le conoce, se siente impotente ante la deforestación y la minería ilegal.

Pero simboliza la resistencia de quienes viven en simbiosis con la naturaleza y que llaman la atención con motivo de la celebración este miércoles del Día de la Tierra.

«En mis canciones, hablo de preservar la naturaleza. Doy consejos gratis para que todo el mundo haga como yo: no provocar incendios, no contaminar el agua, no talar árboles. Hay que dejar a los árboles, son ellos los que van a salvar al mundo», dice a la AFP.