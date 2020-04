El ministro de Gobierno Arturo Murillo advirtió este domingo con encapsular al Trópico del Chapare bajo instrucción de que “nadie sale, nadie entra” por el tema del coronavirus y ratificó el repliegue de la Policía Boliviana de la custodia de los bancos y la suspensión del pago de los bonos de asistencia temporal otorgados por el gobierno para enfrentar la cuarentena.

La autoridad dijo que ya es hora que los “sindicateros”, “defensores de los narcotraficantes” y los alcaldes del Chapare pidan disculpas a la población en general y a la Policía Nacional para que retorne a sus labores habituales; entre tanto los policías se mantienen a buen resguardo, acuartelados y no serán replegados del Trópico.

“Una vez haya eso (pidan disculpas) no tenemos ningún problema (los policías) van a retornar a cuidar los bancos y a cuidar el tema del coronavirus.

Si los cocaleros no quieren, no les importan, nosotros vamos a encapsular el Chapare como lo tenemos encapsulado: nadie sale ni nadie entra del Chapare. No quieren que se cobren bonos, no se cobran bonos”, declaró en conferencia de prensa al puntualizar que el gobierno también desplegó la Policía y al Ejército para las tareas de control al ingreso y salida de personas del Trópico cochabambino.

Considera también que es hora que la población se dé cuenta el daño que hacen a la población estos dirigentes del Trópico, “lo criminales que son” y preguntó “¿Dónde están ahora los defensores de los derechos humanos? porque no se preocupen de esa pobre gente que no puede cobrar. Solamente sirven para perseguir a la Policía y al Ministro de Gobierno, acusarnos de todo y buscar la confrontación”.

Aseguró que los dirigentes piden a gritos que el gobierno meta bala en el Chapare para que los dirigentes maten a su gente. “Nosotros no vamos a caer en esa tentación, tenemos los mecanismos para no dejarnos caer en esa tentación, vamos a ir con la ley en la mano. No quieren Policía en los bancos, pues se cierran los bancos”, dijo de manera contundente la autoridad encargada de la seguridad interna del Estado.

Murillo sostuvo que tras la agresión que sufrieron los policías, presentaron la denuncia penal contra los autores quienes ya están siendo buscados por la Policía para que respondan por los hechos ocurridos el pasado viernes en Villa Tunari y Shinahota.

La autoridad mantiene sus acusaciones en sentido que había orden de dirigentes del MAS, de los sindicatos de las seis Federaciones y del candidato presidencial Luis Arce Catacora para agredir a la Policía cuya misión era de custodiar los bancos para iniciar el pago de los bonos.

Lamentó que esos dirigentes, “la mayoría que vive del narcotráfico, de traficar tierras y de hacer daño a los pobres, mantengan una posición de violencia evitando que muchas madres con cuatro y cinco hijos no puedan cobrar los bonos de sus hijos y la canasta familiar y les sugirió que vayan a pedir cuentas a sus dirigentes.