El Ministerio de Gobierno presentó una denuncia penal debido a un audio que circula en redes sociales, en el cual se escucha a un sujeto llamando a “compañeros del MAS” a armarse y “liquidar” al ministro Arturo Murillo.

El audio dice los siguiente:

“Compañeros del MAS, indígenas, hay que armarse, hay que levantar las armas que tenemos guardadas, porque este Murillo ya no merece vivir más en este mundo, para qué sirve esta persona diabólica que es un Satanás, este es una bestia, esta persona no es humano, hay que nomás liquidarlo ya de una vez porque ya es hora, porque ya es demasiado. Porque aquí ya ordenando a los policías, a los militares para masacramos una vez más, yo creo que no vamos a permitir. Hay que armarse hasta las uñas, con los dientes: hay que fabricarse lanzas, machetes, puntas, fusil, revólver, salón, escopeta, de todo, hay que enseñarles a estos perros de mierda, carajo, masacrar a la gente, porque es hora de parar el coche compañeros».