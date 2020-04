“Tenemos miedo, pero amamos lo que hacemos. Todos damos la cara con la mejor sonrisa que tenemos”, expresó Silvia Serrano, bioquímica del hospital Solomon Klein, al contar que como muchos de sus colegas, el personal de limpieza e incluso el conductor de la ambulancia están expuestos a la Covid-19 por ser un centro centinela.

“Todos aquí estamos expuestos, pero nadie se está escapando”, resaltó Silvia. Ella, como 12 de sus colegas, se expone al virus al ingresar a tomar las muestras. Sin embargo, “siempre tenemos que sacar el lado positivo porque el paciente viene afligido, cualquier personal tiene que sacarle esa sonrisa”, dijo.

El personal cuenta que al principio sentía temor de atenderlos, temor por su familia, pero nunca abandonó su misión y, con la fe en Dios, da todo de sí para apoyar y animar a los enfermos.

Dos pacientes fueron dados de alta. “Eran mis amigos”, dijo Delicia Mérida, parte del personal de limpieza que ingresa al área de aislamiento. Contó que cubre turnos de 12 horas sin salir. “Ya me estoy acostumbrando a no comer ni tomar agua. Una vez que nos visten ya no podemos salir, ni al baño, puedo infectar a otros y para cuidarnos no salimos, pero lo hago porque si nosotros no mantenemos limpio, quién lo va a hacer”, explicó.

Lo único que le duele es no poder abrazar ni besar a sus hijos, pero le anima el saber que la apoyan en su labor.

En el hospital cuentan con insumos de bioseguridad, pero Ximena Carrasco, enfermera, expresó que el uso “es una experiencia horrible” porque con el mameluco no se puede respirar, cubriendo turnos de 12 y 24 horas. Pero, “en fin, es nuestro trabajo. Yo un día contaré a mis nietos, es una experiencia más para la vida”, finalizó.

La susceptibilidad por contagiarse desaparece, “ésta es nuestra misión y deber de todos quienes estamos dentro del campo de la salud para proteger. No hay que deprimirse, hay que animar a la población. Nosotros estamos aquí para ayudarles”, añadió una doctora que atiende pacientes con Covid-19.

El personal se vio obligado ayer a protestar por ítems para el personal con contratos eventuales, pero que atiende pacientes afectados por la pandemia.

DESTINO DE 350 ÍTEMS “YA ESTÁ ESTABLECIDO”

Ante las protestas ítems en salud, el director interino del Sedes nombrado por el Ministerio de Salud, Miguel Ángel Delgado, informó que el destino de los 350 cargos dotados por el Gobierno “ya está establecido” para los centros centinela de la Covid-19. La Gobernación señaló que desconoce cómo se hace la distribución.

La Gobernación y el Sedes solicitaron 1.004 ítems para atender la emergencia, sin tener respuesta. Pero, tras la intervención del Sedes por el Ministerio de Salud y la asignación de un nuevo director, el Gobierno dotó 350 ítems.

La distribución “ya está establecida antes que yo sea nominado”, dijo Delgado. Explicó que los servicios demandaron ítems según sus necesidades.

El delegado del Ministerio de Salud, Alvin Siles, indicó que los ítems para licenciadas y auxiliares en enfermería, medicina crítica, terapia intensiva y medicina interna llegarán esta semana y serán dotados a seis hospitales de segundo nivel.

La vocera de la Gobernación, Judith Romero, remarcó que como autoridades “no saben” a qué profesionales se entregarán los ítems. Al respecto, el asambleísta Mario Orellana cuestionó que el Gobierno “haya tomado el Sedes para operativizar la entrega de los ítems de manera política”.

Delgado adelantó que se analiza la posibilidad de “hacer contratos en tanto dure la pandemia” con financiamiento del Banco Mundial para reforzar el recurso humano.

OPINIONES «Yo he estado con los pacientes, incluso tenía que alegrarlos, porque se sienten deprimidos, pero para eso estamos nosotros». Ximena Carrasco. Enfermera. «Los primeros días tenía miedo de acercarme, pero me he puesto bien fuerte para hablarles, animarles para que salgan adelante con la enfermedad». Delicia Mérida. Personal de limpieza. «Nosotros estamos dando el pecho a esta enfermedad del Covid, a veces hasta hemos improvisado equipo de bioseguridad». José Luis Hidalgo. Conductor de ambulancia.

